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Экономика

Цифра дня. 573,4 миллиона сомов пени и санкций списала Налоговая служба

ГНС списала 573,4 миллиона сомов пени и санкций 9 тысячам 452 субъектам, погасившим задолженность по налогам и страховым взносам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, 6 тысячам 605 налогоплательщикам, погасившим основную сумму налоговой задолженности, списаны пени, санкции и штрафы на 438,5 миллиона сомов. Из них пени по налогам составили 399,1 миллиона сомов, налоговые санкции — 39,3 миллиона сомов. В бюджет они уплатили 424,2 миллиона сомов основной суммы налоговой задолженности.

Еще 2 тысячам 847 субъектам, погасившим основную сумму задолженности по страховым взносам, списаны пени, санкции и штрафы на 134,8 миллиона сомов. В бюджет уплачено 250,3 миллиона сомов основной суммы задолженности по страховым взносам.

Отметим, что плательщики в соответствии с Законом «О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам» могут использовать возможность списания начисленных пени, санкций и штрафов, уплатив основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203921/
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