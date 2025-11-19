Плательщикам страховых взносов спишут задолженность

Налоговая служба Кыргызской Республики сообщает, что в соответствии с Законом от 29 октября 2025 года спишут задолженность по пеням, штрафам и финансовым санкциям по страховым взносам.

В частности, плательщикам страховых взносов по государственному социальному страхованию органы налоговой службы списывают:

• задолженность по пеням, штрафам и финансовым санкциям по состоянию на 1 января 2026-го без подачи заявления от плательщика и в полном объеме, при условии отсутствия основной задолженности по страховым взносам на эту дату;

• задолженность по пеням, штрафам и финансовым санкциям по состоянию на 1 июля 2026 года на основании соответствующего заявления плательщика и в полном объеме, при условии погашения основной задолженности по страховым взносам до 1 июля 2026-го.