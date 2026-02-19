10:33
Бишкекчане жалуются на отсутствие квитанций за коммунальные услуги

Жители Октябрьского района столицы сообщают, что за январь часть горожан до сих пор не получила квитанции за коммунальные услуги. По их словам, счета за газ, воду и вывоз мусора объединены в одну платежку, однако к концу февраля документы так и не доставлены.

«Счета объединили в одну квитанцию и не приносят. А уже фактически заканчивается февраль. За газ после 20-го числа начисляют пеню. Почему до сих пор нет квитанций?» — возмущаются жители.

Некоторые горожане пользуются мобильным приложением «Мой дом» для проверки начислений и оплаты услуг. Однако такая возможность есть не у всех. По словам жителей, часть пожилых людей не имеет смартфонов и не пользуется мобильным банкингом.

«У некоторых соседей кнопочные телефоны. Как им оплачивать? Ходить по самим предприятиям? Кто может, пусть платит в мобильном приложении. Но тем, у кого нет такой возможности, квитанции должны приносить», — отмечают бишкекчане.

Они просят ответственные службы разъяснить ситуацию с доставкой объединенных квитанций и обеспечить своевременное информирование населения во избежание начисления пени.

