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Экономика

Кыргызстан будет покупать электроэнергию у Туркменистана

Министр энергетики и промышленности Кыргызстана Доскул Бекмурзаев и министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков подписали контракт об импорте электроэнергии из Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

Договоренность о поставках электроэнергии достигнута во время визита Садыра Жапарова в Ашхабад в июне этого года. Согласно подписанному соглашению, с августа по декабрь 2021 года Туркменистан поставит Кыргызстану 501,9 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

«В рамках соглашения до 9 августа Туркменистан уже экспортировал 19,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Ведутся переговоры об экспорте природного газа из Туркменистана в Кыргызстан», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203707/
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