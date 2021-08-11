Кыргызстан будет покупать электроэнергию у Туркменистана

Министр энергетики и промышленности Кыргызстана Доскул Бекмурзаев и министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков подписали контракт об импорте электроэнергии из Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

Договоренность о поставках электроэнергии достигнута во время визита Садыра Жапарова в Ашхабад в июне этого года. Согласно подписанному соглашению, с августа по декабрь 2021 года Туркменистан поставит Кыргызстану 501,9 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

«В рамках соглашения до 9 августа Туркменистан уже экспортировал 19,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Ведутся переговоры об экспорте природного газа из Туркменистана в Кыргызстан», — говорится в сообщении.