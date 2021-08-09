13:07
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Экономика

Сумма просроченных кредитов достигла 4,7 миллиарда сомов

По итогам июня 2021 года объем просроченных кредитов в банковской системе Кыргызстана оценивается в 4 миллиарда 686,9 миллиона сомов. Такие данные приводит Национальный банк страны.

С начала года показатель вырос на 871,2 миллиона сомов. По сравнению с июнем 2020 года увеличился на 714 миллионов сомов, или на 18 процентов.

Общий объем кредитного портфеля комбанков оценивается в 173,5 миллиарда сомов.

По классификации Нацбанка просроченными считаются кредиты, выплаты по которым не осуществляются более 30 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203484/
просмотров: 524
Версия для печати
Материалы по теме
Что им нужно? Самат Ибраев и Бактыбек Турусбеков встретились с главой Нацбанка
Дорогу север — юг Минтранс планирует сделать платной
COVID-19. Нацбанк приостановил обмен ветхих купюр и реализацию золотых слитков
Манипулирование обменным курсом для поддержки экспорта — дорога в пропасть
Ему тоже не давали слова. Самат Ибраев сравнил себя с Садыром Жапаровым
Не верю. Депутат интересуется размером заработной платы главы Нацбанка
О нестандартных решениях и большой прибыли. Неудобные вопросы главе Нацбанка
Цифра дня. 7,6 миллиарда сомов перечислил Нацбанк в бюджет в 2020 году
Как популизм депутата может подорвать доверие к банкам
Самат Ибраев передумал: Нацбанк не стоит ликвидировать
Популярные новости
Прощай, бизнес! Участковые займутся выявлением экономических преступлений Прощай, бизнес! Участковые займутся выявлением экономических преступлений
За&nbsp;месяц международные резервы Кыргызстана сократились на&nbsp;$69,7 миллиона За месяц международные резервы Кыргызстана сократились на $69,7 миллиона
В&nbsp;разработке недр будут участвовать компании со&nbsp;100-процентной госдолей В разработке недр будут участвовать компании со 100-процентной госдолей
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;7&nbsp;августа. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 7 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
9 августа, понедельник
13:04
В Кыргызстане подростки стали жертвами развратных действий в летнем лагере В Кыргызстане подростки стали жертвами развратных дейст...
12:59
Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане
12:37
Опасно для жизни. Отдыхающие на Иссык-Куле просят наказать арендаторов скутеров
12:17
В Бишкеке упавшее дерево разрушило детскую площадку
12:16
Драка со стрельбой между членами СДК. Депутата БГК отпустили под домашний арест