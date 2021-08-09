Сумма просроченных кредитов достигла 4,7 миллиарда сомов

По итогам июня 2021 года объем просроченных кредитов в банковской системе Кыргызстана оценивается в 4 миллиарда 686,9 миллиона сомов. Такие данные приводит Национальный банк страны.

С начала года показатель вырос на 871,2 миллиона сомов. По сравнению с июнем 2020 года увеличился на 714 миллионов сомов, или на 18 процентов.

Общий объем кредитного портфеля комбанков оценивается в 173,5 миллиарда сомов.

По классификации Нацбанка просроченными считаются кредиты, выплаты по которым не осуществляются более 30 дней.