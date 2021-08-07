В ООН заявили о снижении мировых цен на продовольствие в июле

Глобальные цены на продовольствие в июле снова упали — они снижаются уже второй месяц подряд. Об этом со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) сообщают «Новости ООН».

Однако, несмотря на это, индекс продовольственных цен в июле 2021 года был на 31 процент выше, чем в июле 2020-го.

«Данный индекс используется для отслеживания изменений международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары. Зафиксированное в июле снижение стало результатом сокращения котировок большинства зерновых культур и растительных масел, а также молочной продукции. Цены на мясную продукцию и сахар выросли», — отмечают эксперты.

По данным организации, международные цены на кукурузу снизились на 6 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, на рис достигли минимальных значений за последние два года. При этом котировки пшеницы в июле выросли на 1,8 процента, достигнув самого высокого уровня с середины 2014-го.

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 2,8 процента, в отличие от июня, на растительные масла достиг пятимесячного минимума, снизившись на 1,4 процента по сравнению с июнем.