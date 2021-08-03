Биржевые цены на сахар и масло влияют на ситуацию в Кыргызстане

Изменение цен на биржах на растительное масло и сахар-песок влияет на внутренний рынок Кыргызстана. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Госагентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков.

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По его словам, в прошлом году во многих странах были засуха и плохой урожай некоторых продуктов. А влияние мировой ситуации на внутренний рынок Кыргызстана сильное, потому что 80 процентов товаров и продуктов в КР — импортные (ГСМ, растительное масло, сахар и другие).

«Если взять в пример подсолнечное масло, в России и Украине урожай был маленький. Из-за этого цены на бирже выросли и повлияли на наш внутренний рынок. Сахар-песок тоже является биржевым товаром. Мы 50 процентов производим у себя, а оставшиеся ввозим из России, Беларуси и Казахстана. Там у них самих до 60 процентов произошло повышение цен. Это тоже повлияло на цены на нашем рынке. Потому с 25 апреля решением кабмина было введено регулирование цен на растительное масло и сахар-песок», — рассказал Кенешбай Тайлаков.