Цифра дня. 16,2 миллиарда сомов косвенных налогов поступило в бюджет

С начала года поступление в бюджет косвенных налогов на импорт составило 16 миллиардов 231,6 миллиона сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 5 миллиардов 252,6 миллиона сомов, или на 47,8 процента. Для полноты начисления косвенных налогов фискалы постоянно мониторят работу импортеров, которые возят товары из ЕАЭС. По результатам этой работы выявлены расчетные риски неуплаты налогов. С начала года в адрес территориальных налоговых органов направлены 124 материала на 368 миллионов сомов. Из них доначислено налогов на 146 миллионов 715,4 тысячи сомов, взыскано 2 миллиона 557,3 тысячи сомов.

«Кроме того, в мобильные группы передано 1 тысяча 21 материал по фактам непредставления соответствующих товаросопроводительных документов на ввозимый груз. Количество переданных материалов увеличилось на 567 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2020-го», — сообщили в ГНС.