Удавка для бизнеса. Почему обещания защитить предпринимателя остаются на бумаге

«Очень важно уделять внимание не только иностранным, но и внутренним инвесторам, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в конце июня на встрече с предпринимателями. Прекрасные слова, только защита в исполнении чиновников больше похожа на травлю.

Каждый раз в Кыргызстане придумывают все новые и новые способы уничтожить бизнес в стране.

Только за последнюю неделю появилось как минимум две инициативы, которые вызывают недоумение и массу вопросов. Вместо защиты бизнеса они несут ему только дополнительные сложности.

Режим ЧС для всевластия

Пока все следили за судьбой законопроекта о выборах, кабинет министров придумывал, как расширить свои властные полномочия. Результатом стал законопроект о введении чрезвычайного положения в экономике. Документа нет в открытом доступе, не говоря уже об общественном обсуждении и анализе регулятивного воздействия.

Известно, что именно этот законопроект делает кабинет министров практически всевластным в экономической сфере.

Можно будет повышать ставки налогов, менять правила госзакупок, увеличивать штрафы и наказания за нарушения. Кроме того, кабмин получит право тратить до 10 процентов бюджета без согласования с парламентом.

«Мы сможем принимать превентивные меры для улучшения экономической ситуации, не дожидаясь недовольства людей и их выхода на митинги», — заверяет инициатор идеи министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

Только вот бизнес уже сейчас говорит об обратном. Законопроект может негативно сказаться на предпринимательстве и ситуации в экономике в целом.

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«Укрепление доверия и достижение столь необходимого в данное время экономического восстановления требуют устойчивого диалога и партнерства государства с бизнес-сообществом, включая общественное обсуждение законодательных инициатив, напрямую влияющих на деловую среду и инвестиционный климат», — напомнил чиновникам бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит.

Но кабинет министров даже не пытается делать вид, что слушает бизнес и заботится о его стабильной и комфортной работе.

Алкоголь и сигареты только государственные

Депутат Дастан Бекешев ошарашил и еще одной новостью. Кабмин хочет ввести в Кыргызстане государственную монополию на производство, оборот и реализацию алкогольной и табачной продукции. Документ оказался в повестке дня одного из последних заседаний внеочередной сессии Жогорку Кенеша 28 июля.

«Это же нереально. Как раньше в Африке мечтали в космос полететь, так мы теперь мечтаем заняться всем этим сегодня и сейчас», — возмутился парламентарий.

В повестке дня вопрос оказался 29 июля, а инициатором значится депутат Замирбек Эсенаманов.

Нардепы Бейшеналы Нурдинов и Дастан Бекешев обратили внимание на то, что проект постановления Жогорку Кенеша не был рассмотрен профильным комитетом. Его вынес на обсуждение депутатов аграрный комитет. Но профильный — фискальный — комитет документ не рассматривал.

По словам Бейшеналы Нурдинова, законопроект о монополии преследует личные интересы некоторых лиц.

«Тут личные интересы и месть. Не учли риски государства», — заявил парламентарий.

Про риски бизнеса и влияние документа на предпринимателей тоже никто не подумал. Он не проходил широкого общественного обсуждения, анализа регулятивного воздействия, чтобы убедиться, что он не принесет ухудшения положения бизнеса в стране. Хотя такая практика стала довольно популярной в последнее время. Чиновники просто не считают нужным объяснять свои решения и не собираются слушать мнение других.

Уйти в тень или закрыться

Это ведь не первые подобные инициативы государства, которые усложняют работу бизнеса. До этого предпринимателям пришлось срочно разбираться в тонкостях уголовного законодательства. Решив поменять его, инициаторы настолько ужесточили требования к бизнесу, что проще было уйти в тень или вообще не работать.

По итогам многочисленных обращений и публикаций удалось хотя бы частично отстоять права бизнеса.

В окончательных редакциях Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов все равно учли далеко не все предложения предпринимателей. Но бизнес был рад хотя бы этому. Ведь из кодексов удалось убрать самые спорные моменты.

Напомним, в начале 2021 года президент Садыр Жапаров выпустил сразу два указа, в которых прописана необходимость поддерживать бизнес. У предпринимателей появилась надежда на то, что теперь они точно получат долгожданную помощь. Но именно после этих указов начинался новый виток закручивания гаек.

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Наши чиновники показывают удивительные чудеса фантазии и недальновидности, пытаясь угодить начальству. Одним из своих первых указов Садыр Жапаров поручил провести полную инвентаризацию законов. Что сделали исполнители? Правильно, решили не мелочиться и предложили, по сути, изменить всю законодательную базу республики за полгода.

Эксперты и юристы выступили против пересмотра НПА в столь короткие сроки.

Они и бизнес бились несколько месяцев, взывали к здравому смыслу и обращались лично к главе государства. С трудом, но остановить процесс удалось. Министерство юстиции отказалось от принципа «гильотины» при инвентаризации законов. Сам процесс идет, неработающие НПА будут отменять или принимать новые. Но происходить это будет постепенно и после тщательного обсуждения. По крайней мере, так пообещали.

Это крупные изменения, которые предложили чиновники с начала года. А сколько было мелких инициатив не только от министерств, но и от депутатов?!

Предприниматели просто не знают, что им делать: работать или штудировать все сайты госорганов и парламента в поисках очередной «гениальной» идеи. Как при этом работать и платить налоги, никто не говорит. Но в кабмине по-прежнему рассказывают красивые сказки о том, какими пламенными чувствами они пылают к бизнесу. Только вот с такой «любовью» этого самого бизнеса в стране просто не останется.

Десятки предпринимателей стали выводить свой бизнес за пределы Кыргызстана. Сотни точек оказания услуг и бытового сервиса закрываются. Предприниматели не верят в благие намерения исполнительной власти. Неужели в кабинете министров нет ни одного специалиста, который бы осмелился доложить руководству, что такими удавками экономику не вытащить?!