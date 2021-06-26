Кредит на учебу. Как банки финансируют тех, кто готов учиться в долг

В Кыргызстане прошли выпускные вечера. Вчерашние школьники получили аттестаты и сертификаты с баллами Общереспубликанского тестирования. Теперь перед ними и родителями важная задача — определиться, в каком вузе предстоит учиться.

Но что делать, если на бюджет не поступили, а средств на оплату контракта в вузе мечты нет?

Можно, конечно, взять взаймы у родственников или поступить в университет попроще. Но есть и другой вариант — взять кредит на обучение. Банки и микрофинансовые организации Кыргызстана предлагают выгодные предложения для займов на образование.

Вместе с экспертами мы изучили, какие есть кредиты на учебу и что стоит учесть, прежде чем ими воспользоваться.

Плюсы кредитов на учебу

Поступить на бюджет — единственная возможность для многих абитуриентов получать высшее образование, поскольку плата за обучение в вузах обычно очень высока. Даже если ребенок действительно талантлив, без средств на учебу он может попрощаться с мечтой о хорошем образовании.

Родители просто не смогут платить за учебу, если контракт превышает месячный доход семьи.

А вот взять средства в кредит — неплохой способ решения проблемы. Это лучше, чем занимать много денег у знакомых, чтобы выучить ребенка. Образовательный кредит — это своего рода инвестиционный проект. Он дает возможность выбрать именно тот вуз, который в будущем даст шанс построить успешную карьеру.

Обучение в долг — практика, популярная во многих странах мира. Но в Кыргызстане она только зарождается. Но это не значит, что стоит бояться таких займов.

Главное преимущество образовательных кредитов — возможность снять непосильную финансовую нагрузку на время учебы и посвятить все время образованию.

По сути это потребительский целевой кредит, который нельзя использовать на другие цели — исключительно на оплату образования. В большинстве случаев банки переводят денежные средства напрямую на счет учебного заведения, и вам не нужно волноваться за пропущенные сроки оплаты.

К тому же банки зачастую дают возможность взять кредит на любой вид обучения — частная школа, курсы, первое высшее, магистратура. Образовательный кредит поможет и в том случае, если вуз вашей мечты находится за рубежом.

Когда образовательный заем не нужен

Но есть у таких кредитов и минусы. В первую очередь это касается желающих получить первое высшее образование. На сегодня большинству выпускников диплом нужен ради диплома, а не реальных знаний.

Подумайте, так ли нужен кредит на образование, если его цель — просто получить «корочку».

Если образование не ценится, зачем ради него брать кредит? И, скорее всего, после окончания вуза ваше чадо не пойдет работать по специальности. В этом случае такое образование вряд ли стоит того, чтобы серьезно инвестировать в него, и тем более влезать в долги.

Перед тем как брать кредит, вспомните: обучение в престижном вузе не гарантирует успешной карьеры. Минусом могут быть и условия кредита. Ведь помимо стоимости обучения придется выплатить еще и проценты банку.

Что надо учесть

Прежде чем брать кредит, стоит продумать несколько моментов. В первую очередь задать себе простой стандартный вопрос: а оно действительно надо? И ответить на него предельно честно.

Подумайте сразу, какой цели вы хотите добиться, дав ребенку возможность учиться в престижном вузе.

Если только ради «корочки» и возможности похвастать друзьям и родственникам, то не стоит брать кредит. К тому же учтите, что ребенку выбранная специальность может оказаться не по душе, и он просто бросит учебу. Либо доучится, но работать по специальности не пойдет. В обоих случаях учеба не стоит того, чтобы брать кредит.

Если речь о высшем образовании, то стоит прикинуть несколько сценариев будущего трудоустройства и, соответственно, доходов. Это поможет решить, получится ли выплатить заем, оправдает ли возможный заработок вложенные средства.

Учитывайте, что нагрузка по кредиту не должна превышать 35–40 процентов от доходов семьи.

В противном случае кредит будет непосильной ношей. Он может стать ловушкой, если не взвесить свои возможности и невнимательно читать условия договора.

Определившись с финансовыми возможностями, изучите предложения всех коммерческих банков. Низкая ставка, которую банки гордо указывают на странице кредитных предложений, по факту может оказаться выше. При этом хорошо, если срок кредита будет превышать время обучения.

Что предлагают кыргызские банки

На кыргызском рынке кредиты на обучение — не такая и редкость. Если лет пять назад такие займы были не особо популярны, то сейчас выбор все-таки есть.

Специальные кредитные продукты предлагают как коммерческие банки, так и микрофинансовые компании.

Плюсы этих кредитных продуктов в том, что они целевые и учитывают особенности оплаты за обучение. Кроме того, предоставляется льготный период по кредиту. Это значит, что какое-то время вы будете платить не так много.

В банках ставки по таким кредитам немного ниже, чем в микрофинансовых организациях.

Кредиты выдают для оплаты контракта в вузах, сузах, тренингов, школы, курсов повышения квалификации, различных языковых курсов и на оплату детских садов. Некоторые банки даже предлагают небольшую скидку отличникам при подтверждении успеваемости.

Еще кредит на обучение может стать первой ступенькой для трудоустройства.

Если вы выберете экономическую специальность, то банк в будущем возьмет вас на практику или даже предложит работу.

На сегодня специальные кредитные продукты на обучение есть у банков «Бай-Тушум», «Демир» и «Финка», у микрофинансовых компаний — «АБН», «Первая микрофинансовая компания» и «Алма кредит».

Кроме того, каждый коммерческий банк или микрофинансовая организация предлагают потребительские кредиты. Такой заем подходит для оплаты учебы. Главное — внимательно изучить все условия и выбрать наиболее подходящий вариант.