Работаете за границей, но не можете накопить деньги? 5 главных ошибок мигрантов

Десятки тысяч кыргызстанцев уезжают за границу в поисках лучшей жизни и финансовой стабильности. Однако, несмотря на тяжелый труд, не всем удается реализовать свои мечты.
Трудовая миграция — это не только возможность заработать, но и серьезное испытание на финансовую дисциплину.
Эксперт по личным финансам Буажар Абдыкадырова рассказала, почему без грамотного планирования бюджета миграция может стать бесконечным марафоном.
«Финансовая дисциплина в трудовой миграции даже важнее, чем на родине. В миграции вы не сможете, как у себя на родине, пару недель бесплатно пожить у родственников или у друзей. Поэтому в миграции нужно настроиться на строгую финансовую дисциплину», — отмечает она.
Мигрантам особенно важно грамотно распределять свои доходы. В этом вопросе Буажар Абдыкадырова предлагает придерживаться правила четырех шагов:
- 35 процентов — переводы близким на родину на реализацию мечты семьи;
- 10 процентов — на создание и пополнение «подушки финансовой безопасности», то есть на сбережения, которые помогут при появлении непредвиденных расходов;
- 15 процентов — на создание или пополнение своих личных сбережений. У каждого взрослого человека, помимо семейных сбережений и запаса «на черный день», должны быть еще и сбережения на личные финансовые цели;
- 40 процентов — траты на жилье, еду, одежду.
Очень часто мигрантам, несмотря на долгие и тяжелые годы работы на чужбине, не удается достичь поставленных перед собой целей. В большинстве случаев происходит это не потому, что в миграции они зарабатывают мало, а потому, что неправильно распределяют свои доходы.
В инфографике мы собрали пять критических ошибок, которые совершают трудовые мигранты, и объясняем, как их избежать, чтобы вернуться домой с достойным результатом:
Без планирования бюджета реализовать свою цель, ради которой человек уехал на заработки в чужую страну, достаточно сложно. Поэтому мигрант должен следить не только за тем, на что расходует высланные им средства семья на родине, но и самому правильно тратить заработанное. С чего начать? Буажар Абдыкадырова советует начать записывать все доходы и расходы хотя бы в течение месяца. Учет помогает найти скрытые утечки из бюджета, ненужные, а часто неразумные траты.