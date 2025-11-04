Работаете за границей, но не можете накопить деньги? 5 главных ошибок мигрантов

Десятки тысяч кыргызстанцев уезжают за границу в поисках лучшей жизни и финансовой стабильности. Однако, несмотря на тяжелый труд, не всем удается реализовать свои мечты.

Трудовая миграция — это не только возможность заработать, но и серьезное испытание на финансовую дисциплину.

Эксперт по личным финансам Буажар Абдыкадырова рассказала, почему без грамотного планирования бюджета миграция может стать бесконечным марафоном.

«Финансовая дисциплина в трудовой миграции даже важнее, чем на родине. В миграции вы не сможете, как у себя на родине, пару недель бесплатно пожить у родственников или у друзей. Поэтому в миграции нужно настроиться на строгую финансовую дисциплину», — отмечает она.

Мигрантам особенно важно грамотно распределять свои доходы. В этом вопросе Буажар Абдыкадырова предлагает придерживаться правила четырех шагов:

35 процентов — переводы близким на родину на реализацию мечты семьи;

10 процентов — на создание и пополнение «подушки финансовой безопасности», то есть на сбережения, которые помогут при появлении непредвиденных расходов;

15 процентов — на создание или пополнение своих личных сбережений. У каждого взрослого человека, помимо семейных сбережений и запаса «на черный день», должны быть еще и сбережения на личные финансовые цели;

40 процентов — траты на жилье, еду, одежду.

Очень часто мигрантам, несмотря на долгие и тяжелые годы работы на чужбине, не удается достичь поставленных перед собой целей. В большинстве случаев происходит это не потому, что в миграции они зарабатывают мало, а потому, что неправильно распределяют свои доходы.

В инфографике мы собрали пять критических ошибок, которые совершают трудовые мигранты, и объясняем, как их избежать, чтобы вернуться домой с достойным результатом:

Ошибка № 1

Ошибка № 2

Буажар Абдыкадырова отмечает, что уезжать на заработки наобум рискованно. Очень важно заранее знать, какую работу человек будеть выполнять за границей, сколько он будет зарабатывать и за какой период он сможет накопить нужную ему сумму.Мигрант должен иметь финансовую цель — он должен понимать не только то, за какое время сможет накопить нужную сумму, но и четко знать, на что именно нужны ему эти деньги. Например, если человек планирует накопить на дом или открытие своего бизнеса, он должен договориться с семьей, что отправляемые им на родину деньги должны откладываться именно на обозначенную цель, а не тратиться на усмотрение родственников.

Ошибка № 3

Ошибка № 4

Эксперт по личным финансам отмечает, что разрешения, налоги, медицинское страхование и так далее — это обязательные расходы и избегать их не стоит. Например, из-за отсутствия официального разрешения на работу мигрант может быть оштрафован на сумму, более высокую, чем стоимость получения разрешения. Известны также случаи, когда мигранты покупали разрешения через знакомых за более низкие цены, но потом выяснялось, что они были поддельными. Таким образом, появляется риск быть депортированным.

Без планирования бюджета реализовать свою цель, ради которой человек уехал на заработки в чужую страну, достаточно сложно. Поэтому мигрант должен следить не только за тем, на что расходует высланные им средства семья на родине, но и самому правильно тратить заработанное. С чего начать? Буажар Абдыкадырова советует начать записывать все доходы и расходы хотя бы в течение месяца. Учет помогает найти скрытые утечки из бюджета, ненужные, а часто неразумные траты.

Ошибка № 5

Интернет пестрит историями о том, как мигранты попали в тюрьму, потому что доверились незнакомцам, пообещавшим высокую оплату за несколько часов работы курьером. Поэтому важно не гнаться за легкими деньгами и проверять, является ли предлагаемая работа легальной.