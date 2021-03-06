Дети и деньги. Как научить ребенка правильно распоряжаться финансами

Обучение финансовой грамотности должно начинаться с раннего детства. Только так можно воспитать уверенного в финансовом плане взрослого. Наши собственные ошибки должны стать примером того, как не надо делать.

Важно помнить, что негативное или позитивное отношение к деньгам у детей формируется крайне рано.

Зависеть оно может от мелочей, на которые мы и внимания иногда не обращаем: сказки, неправильные слова, отсутствие карманных денег. Есть несколько базовых правил, которые позволят вам воспитать в ребенке правильное отношение к деньгам.

Нужные сказки и взрослые разговоры

В первую очередь стоит подумать, как не заложить в ребенке комплексы или неправильное восприятие реальности. Подумайте, какие сказки вы читаете детям? Уверены, что они учат правильному отношению к деньгам? Задумайтесь, чему учит, например, история Золушки, которая живет в нищете и ждет принца. Или сказка об Илье Муромце, который 33 года лежал на печи, а силу обрел только чудом.

Прежде чем читать детям сказку, пропустите ее через фильтр собственного опыта, подумайте, чему она может научить их?

Даже если сказки, на ваш взгляд, не совсем полезные, не стоит от них отказываться. Стоит читать их вместе с ребенком и обсуждать, чтобы он мог сделать правильные выводы.

Часто родители предпочитают не говорить о деньгах в присутствии детей. Взрослые считают, что они еще слишком малы, чтобы вникать в подробности семейной казны. Это неправильно. Ребенок должен видеть, как решаются финансовые вопросы в семье, формирует мнение о значении денег.

Не стоит скрывать от ребенка проблемы с финансами. Но подбирайте правильные фразы. Например, вместо «У нас нет на это денег» лучше сказать, что «Сейчас мы тратим деньги на другие вещи, и это важнее, это принесет больше выгоды». Ребенок должен понимать, что такое деньги и зачем они нужны, откуда берутся в семье и на что тратятся.

Нет ничего предосудительного в том, чтобы говорить о деньгах внутри семьи.

Стоит объяснить ребенку значение сбережений и инвестиций. Еще помните, что ни в коем случае нельзя шантажировать ребенка деньгами. Вы же не показываете отношение к ребенку, давая деньги? Давая их, вы позволяете ему чувствовать себя взрослым, распорядиться ими самостоятельно и нести ответственность.

Карманные деньги нужны всегда

Как бы правильно и рационально не распоряжались деньгами в семье, это еще не гарантирует финансовой стабильности ребенку. Тут все просто. У него должен быть собственный опыт обращения с деньгами и ведения своей казны.

Если вы не даете ребенку карманные деньги, то лишаете его практики в управлении личным бюджетом.

То, чему он мог бы научиться будучи маленьким, ему придется наверстывать во взрослой жизни. Помните, что тратить карманные деньги ребенок может по своему усмотрению. Конечно, вы можете объяснить, что и как, но не вмешивайтесь в управление деньгами. Методом проб и ошибок он поймет, что лучше контролировать и планировать свой бюджет.

Дети должны сами делать выбор и нести за него последствия. Необходимо соблюдать график выдачи карманных денег. Сначала их нужно давать каждый день, потом — раз в неделю, в подростковом возрасте — раз в месяц.

Карманные деньги научат ребенка не только планировать, но и сберегать.

Например, хочет чадо какую-то игрушку. Не покупайте, а предложите скопить на нее и купить самостоятельно. Вы можете помочь тем, что, например, сразу подсчитаете, сколько придется копить на желаемую вещь.

А вот сколько конкретно давать денег, точных советов нет. Каждая семья решает самостоятельно. Специалисты обычно говорят, что денег надо выделять столько, сколько нужно ребенку с учетом возраста и стиля жизни семьи. В Германии, например, рекомендуют выдавать детям 16 евро в месяц с 10 лет и 45 евро — с 16 лет.

Сумма карманных денег должна полностью покрывать необходимые расходы ребенка, и чтобы еще немного оставалось для накоплений.

Есть семьи, где родители оставляли в семейном бюджете траты только на еду, гигиену, лечение и крупную бытовую технику для детей. А вот одежда, гаджеты, книги, хобби и прочее отдавались на откуп их личному бюджету. Такой вариант возможен. Главное определить, какие траты действительно будут ребенку по плечу. Но одно помните точно: слишком много денег давать не стоит, даже если вы можете себе это позволить.

Главные правила для родителей

Родители должны помнить, что нельзя научить ребенка финансовой грамотности, если они сами не в ладу с деньгами. Дети берут пример с нас. Поэтому сначала сами разберитесь со своими доходами и расходами, научитесь экономить, откладывать, инвестировать. Делать это все вы можете вместе с ребенком. Ваше признание в том, что вы тоже не все знаете и учитесь, тоже много стоит для ребенка.

Родители могут много рассказывать о необходимости накоплений, но если сами транжирят деньги, то и ребенок, скорее всего, повторит эту модель.

Когда берете детей в магазин, используйте наличные, а не пластиковые карты, чтобы ребенок не подумал о «волшебной карточке, исполняющей желания». Наличные визуальны, конкретны и понятны.

Еще вы можете исполнять роль банка для ребенка. Скажите, что на все накопленные деньги, которые он откладывает, будете начислять определенный процент. Например, в этом месяце он отложил 100 сомов. Вы добавили 10 процентов, то есть 10 сомов. Так ребенок поймет, что нужно не просто откладывать деньги, а еще и вкладывать.

Есть и еще один момент, который стоит учесть — пользование банковской картой. Дети рано понимают, что карты позволяют покупать товары. Но не сразу улавливают, что это деньги, просто в другой форме. С картой родителям проще контролировать расходы ребенка.

О том, как правильно выбрать и открыть детскую карту в Кыргызстане, мы расскажем в следующем материале.