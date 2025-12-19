В Бишкеке презентовали пособие по финансовой грамотности для мигрантов

В Бишкеке представили учебное пособие по финансовой грамотности для трудовых мигрантов и членов их семей. Об этом сообщает Нацбанк.

По его данным, авторы постарались ответить на один из самых болезненных вопросов: «Почему заработанные за границей деньги часто не работают на будущее семьи?»

Фото НБ КР

«Проект реализован Международной организацией по миграции (МОМ) совместно с Национальным банком Кыргызстана и Министерством труда. По данным МОМ, для 41 процента семей мигрантов из нашей страны денежные переводы остаются основным источником дохода. Однако сами кыргызстанцы, вынужденно работающие за границей, все чаще говорят о другой проблеме — заработанные ими средства быстро расходуются, не превращаясь ни в накопления, ни в инвестиции», — говорится в сообщении.

Как отметил зампредседателя НБ КР Азат Козубеков, пособие разрабатывалось с расчетом на его практическое применение — не как абстрактный учебник, а как инструмент, который можно использовать до выезда, во время работы за рубежом и после возвращения.

«Учебное пособие по финграмотности разработано с учетом особенностей и потребностей мигрантов и их семей и имеет практическую направленность. Мы рассчитываем, что этот модуль станет частью программ предвыездной подготовки и будет активно использоваться в центрах поддержки мигрантов и в онлайн-форматах», — подчеркнул он.

Учебный модуль рассчитан примерно на шесть часов и состоит из четырех блоков. Он охватывает постановку финансовых целей, планирование бюджета, безопасные переводы, сбережения, депозиты, основы инвестирования, страхование и защиту от мошенничества.