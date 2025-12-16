Зачем мигрантам финансовая грамотность: интервью с представителем Нацбанка

Часто кыргызстанцы, уезжающие на заработки, возвращаются домой ни с чем или становятся жертвами аферистов еще на этапе поиска работы. Причина зачастую кроется не только в сложных условиях труда, но и в пробелах в финансовых знаниях: по статистике, наши граждане в два раза чаще соседей по СНГ попадаются на удочку мошенников, а половина населения вовсе не ведет учет доходов и расходов.

Проблемы возникают и «на берегу»: люди уезжают без контрактов, не просчитав реальные траты на жизнь, а их родственники дома бездумно тратят тяжелым трудом заработанные переводы на текущие нужды вместо инвестиций.

Руководитель группы по финансовой грамотности Нацбанка Кубаныч Мусуралиев рассказал 24.kg, почему мигрантам важно ехать за рубеж подготовленными и как государство планирует в обязательном порядке обучать их управлению деньгами.

— Уровень финансовой грамотности у нас измерялся в соответствии с международными методиками оценки два раза — в 2017 году и в 2021-м.

В 2017 году эти исследования были направлены на выявление уровня финансовой грамотности всего населения. Тогда, к примеру, из максимального 21 балла показатель был 11.

Исследование в 2021 году проводилось в рамках регионального проекта финансовой грамотности в странах СНГ. И как раз в это исследование включили различия уровня финансовой грамотности по статусам, в том числе по миграционному статусу. И он показал, что в среднем уровень финансовой грамотности населения Кыргызстана был 11,6 балла, а у мигрантов — 11,8.

То есть в соответствии с этим исследованием уровень финансовой грамотности у мигрантов был выше.

На основании этих исследований мы выявили портрет человека с низкой финансовой грамотностью: в Кыргызстане это люди со средним образованием, проживающие в малых городах, селах, женщины и не мигранты.

— Почему мигранты имеют более высокий уровень финансовой грамотности?

— Потому что они часто сталкиваются с денежными потоками, переводами. Они умеют планировать — сколько будут зарабатывать, сколько откладывать, сколько переводить. Они чаще взаимодействуют с денежными вопросами.

Но сразу отмечу, что 11,8 балла — это не такое уж и большое значение, это средний балл. Самый высокий показатель уровня финансовой грамотности — около 16 баллов. Это в Германии. Но в мире нет ни одной страны, которая достигла максимального уровня финансовой грамотности.

— Какие основные проблемы вы видите в вопросе финансовой грамотности среди мигрантов, какие ошибки они совершают, от каких рисков вы бы предостерегли их?

— По разным оценкам, половина населения не ведет учет своих доходов, расходов, не планирует, не строит планы. Случаев мошенничества у нас среди стран СНГ в два раза больше. По исследованиям 2021 года, если в других странах в среднем 4 процента опрошенных сказали, что подвергались мошенничеству, то в Кыргызстане этот показатель достиг 8 процентов. Это также относится и к мигрантам, потому что у нас очень часто имеются случаи мошенничества при поиске работы.

Мы посмотрели статистику, с какими проблемами сталкиваются мигранты после возвращения на родину. И в опросе некоторые мигранты ответили, что они вернулись, потому что они не могли найти работу или им предложили низкую зарплату. Это говорит о том, что некоторые мигранты просто так едут за границу в надежде найти там работу, хотя правильнее было бы заключить контракт, находясь здесь, обговорить все условия, узнать, сколько он будет получать, где он будет жить, какие у него будут расходы и сколько он может откладывать. То есть уезжать нужно подготовленным.

Но сейчас ситуация улучшается, потому что есть много ресурсов — миграционные справочники, специальные сайты для предвыездной подготовки, есть Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда, который проводит информационные, просветительские работы. То есть информация становится доступной.

— Нацбанк активно занимается вопросами повышения уровня финансовой грамотности среди населения. Есть ли у вас проекты, направленные именно на трудовых мигрантов?

— Национальный банк уже реализовал первую государственную программу по повышению финансовой грамотности населения на 2016-2020 годы. В целом программа была направлена на все население, особенно регионы. Но поскольку основной поток мигрантов как раз из регионов, то мы охватили в том числе и мигрантов.

Нацбанк участвует в реализации многих государственных программ и концепций, стратегий. К примеру, в 2021 году была принята концепция миграционной политики, в которую включены мероприятия по повышению финансовой грамотности среди мигрантов и их семей. Нацбанк совместно с Минтруда и МИД подготовил материалы, которые ведомства в свою очередь перенаправляли в кыргызские диаспоры за рубежом, чтобы информация доходила до наших мигрантов и их семей.

Помимо этого, мы провели семинары по финансовой грамотности для сотрудников Минтруда, чтобы повышать осведомленность о финансовой грамотности и среди них, потому что они напрямую работают с мигрантами.

Читайте по теме Работаете за границей, но не можете накопить деньги? 5 главных ошибок мигрантов

С 2023 года Нацбанк активно сотрудничает с международной организацией по миграции (МОМ), и на данный момент у них реализуются два проекта — это программа трудовой миграции и безопасная миграция в Великобритании для тех, кто уезжает на сезонные заработки. В рамках этих проектов в Оше и Бишкеке мы провели тренинги для мигрантов, выезжающих за границу.

Совместно с МОМ сейчас разрабатывается учебный модуль по финансовой грамотности для мигрантов. Мы ожидаем, что он будет готов к концу года. Мы его предварительно протестировали вместе с частными агентствами занятости, Центром трудоустройства граждан, Минтруда. Каждый наш гражданин, выезжающий на трудоустройство за рубеж, будет получать в обязательном порядке эту информацию по финансовой грамотности.

С прошлого года мы сотрудничаем с агентством ООН по сельскохозяйственному развитию, которое реализует проект Prime в Центральной Азии. Он направлен на улучшение экосистемы денежных переводов, там есть компонент по улучшению финансовой грамотности мигрантов и их семей. Смысл в том, чтобы получатели денежных переводов не просто деньги брали и тратили на ненужные вещи, а чтобы больше откладывали, инвестировали.

— Большинство мигрантов из Кыргызстана работают в России. Сотрудничаете ли вы как-то со структурами в РФ, проводите ли специальные семинары для мигрантов там?

— В Национальном банке есть тренеры по финансовой грамотности. Они периодически ездят в Россию и проводят семинары по финансовой грамотности для наших соотечественников. Плюс, так как часто не удается ездить туда, мы проводим онлайн-семинары.

Российская сторона тоже проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности у себя, и наши мигранты также могут участвовать в этих мероприятиях.

— Есть ли у Национального банка стратегия на ближайшие годы, например на 5 лет, по повышению финансовой грамотности среди мигрантов, в частности в России, поскольку там находится больше всего кыргызстанцев?

— Мы намерены продолжать работу по повышению финансовой грамотности мигрантов. В ближайшие годы планируется разработка новой стратегии повышения финансовой грамотности населения, и туда мы включим отдельный блок по мигрантам.

Читайте по теме Работаете за границей, но не можете накопить деньги? 5 главных ошибок мигрантов

Помимо этого в этом году в Кыргызстан приезжала генеральный секретарь международной организации по миграции Эми Поуп, которая во время встречи с главой кабинета министров озвучила, что в Кыргызстане будет создан центр предвыездной подготовки для мигрантов и реинтеграции для возвратившихся на родину граждан. Я думаю, это будет эффективный инструмент, потому что мигранты заинтересованы в получении новых полезных практических знаний, и это все эффективно отразится на работе и правильном использовании заработанных денег.

Ну и, конечно, мы будем продолжать постоянное информирование через наши каналы — сайт, социальные сети, там мы тоже планируем создать отдельный учебный модуль по финансовой грамотности для мигрантов.