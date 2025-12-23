Финансовая грамотность для мигрантов: как правильно копить и переводить деньги

Тысячи кыргызстанцев могут годами трудиться за рубежом, отказывать себе в комфорте и отдыхе, а после возвращения домой обнаружить, что впустую потратили время — ни собственного жилья, ни бизнеса, ни накоплений у них нет.
Этот сценарий знаком многим мигрантам: заработанные тяжелым трудом деньги как будто просто растворяются. Причиной могут быть не маленький доход, а нецелевые расходы, отсутствие контроля и потери, на которые человек обычно даже не обращает внимания.
Мы спросили у тренера по финансовой грамотности Жылдыз Базаркуловой, как разорвать этот замкнутый круг.
Читайте пошаговую инструкцию о том, как правильно копить и переводить деньги тем, кто работает за границей. Итак, чтобы правильно копить деньги, необходимо соблюдать ряд правил:
Правило № 1. Не забывайте о «подушке безопасности»Оставляйте у себя минимум 10–20 процентов от каждой зарплаты. Ваша цель — скопить сумму, которой хватит на один—два месяца жизни в чужой стране (аренда + еда), а также определенную сумму на экстренные случаи. Если с вами что-то случится, вам не придется просить семью выслать вам деньги обратно или влезать в кредиты под бешеные проценты.
Правило № 2. Деньги любят счет и цельЧасто бывает так: человек работает пять лет, возвращается, а денег нет. Они «растворились» в ежедневных тратах семьи, ремонте и тоях. Поэтому договоритесь с родными «на берегу». Если вы отправляете родным заработанные в миграции деньги, то уточняйте, куда будут потрачены они. И записывайте, когда, кому и сколько вы отправили денег, а также попросите родных записывать крупные траты. Это поможет избежать ситуации, когда вы думаете, что копите на машину, а семья думает, что вы просто присылаете деньги на жизнь. Ваши переводы должны делиться на две части:
- Расходы на жизнь, которые можно тратить (например: питание, транспорт, интернет, аренда жилья и так далее).
- Сбережения на мечту. Это деньги на покупку квартиры, строительство дома или образование детей.
Правило № 3. Принимайте взвешенные финансовые решенияОбычно мигранты выбирают одну из трех валют для накоплений — доллар, евро и рубль — или их комбинацию. У каждой есть плюсы и минусы, которые нужно проанализировать и выбрать для себя наиболее выгодный вариант:
Доллар — самая стабильная и сильная валюта в мире; используется глобально; меньше всего подвержена резким скачкам. Лучший вариант для долгосрочных накоплений (на квартиру, обучение, резервный фонд). Но если вы работаете в России, может быть неудобно покупать доллары часто.
Евро — стабильная валюта, но больше подходит, если вы планируете поездки в Европу или учебу там. Минусы — может быть более неустойчивой по сравнению с долларом и не всегда так легко купить в странах СНГ.
Рубль — подходит для коротких сроков, если вы работаете в России, тратите там деньги и отправляете в Кыргызстан. Минусы — рубль менее стабилен, долгосрочные накопления рискованны.
Сом — больше подойдет, если вы собираетесь делать покупки либо ожидаются расходы в Кыргызстане.
Оптимальная схема сбережений для большинства мигрантов:
- Если вы работаете в России. 60–80 процентов — доллары и cомы (копить на долгий срок) и 20–40 процентов — рубль (ежедневные траты + ближайшие переводы).
- Если в другой стране (Корея, Турция, Европа). Лучше копить в долларах или евро, потому что местная валюта обычно нестабильна.
Таким образом, можно выделить ключевой принцип: храните в валюте страны, где будете тратить. Если цель — купить недвижимость либо какие-то другие крупные покупки в Кыргызстане, часть можно хранить в долларах, а вторую — в сомах. Если же цель — учеба/иммиграция в Европу, то необходимы будут евро.
Правило № 4. Деньги должны работатьЛучше всего, если «активная» часть денег будет лежать не наличными под матрасом, откуда их легко взять на «срочные нужды». Инвестируйте свои накопления:
- Банковские вклады в надежных банках в России или Кыргызстане — самая «осторожная» форма инвестиций. Мигрантам можно часть денежных средств держать на счетах/депозитах в России (для зарплаты, текущих расходов, накопления на срочные цели), а часть сбережений держать на депозитах в Кыргызстане (для семьи, долгосрочных сбережений, крупных покупок). Плюсы: защита вкладов (в РФ до 1,4 миллиона рублей, в КР — до 1 миллиона сомов); фиксированный доход; можно закрыть вклад досрочно. Минусы: доход ниже инфляции.
- Наличность + электронные кошельки/счета — это тоже форма хранения с низкими рисками. Наличкой лучше хранить невысокую долю, 20–30 процентов, остальную часть — на валютном счете/карте. Плюсы: можно быстро использовать, удобно делать переводы в Кыргызстан. Минусы: риск утери или неправильного хранения, нужно соблюдать правила безопасности.
- Золотые слитки / золотые счета в банке. Это могут быть обезличенные металлические счета (ОМС); монеты; банковские слитки. Плюсы: золото может сохранять стоимость десятилетиями, не зависит от курса валют, можно держать 10–20 процентов от накоплений для диверсификации, подходит для хранения небольшими суммами, можно покупать маленькие слитки. Минусы: цена может колебаться, можно потерять деньги при покупке/продаже, слитки тяжело продать быстро, нет процентов, как в депозите, есть расходы по хранению (хранить дома опасно, а за хранение в банке нужно платить), не включено в систему страхования депозитов.
Правило № 5. Подумайте дважды перед тем, как брать кредитВ стране пребывания у мигранта часто нет кредитной истории, что ограничивает доступ к выгодным займам. Банки могут повышать ставку для иностранцев из-за риска невозврата. Микрофинансовые организации (МФО) особенно склонны выдавать займы с двойными или тройными ставками. Советы по ответственному кредитованию:
- Тщательно оценивайте свои доходы. Не берите кредит больше, чем реально можете погашать. Ежемесячный платеж должен быть меньше или равен 30–40 процентам дохода.
- Сравнивайте условия разных банков — процентная ставка, комиссия за обслуживание, штрафы за просрочку. Лучше выбирать крупный, надежный банк с прозрачными условиями.
- Отдавайте предпочтение кредитам в своей валюте дохода. Если зарплата в рублях, кредит тоже в рублях. Избегайте валютных кредитов, если нет стабильного дохода в этой валюте.
- Создайте резерв на непредвиденные расходы — минимум один—два месячных платежа в резерве, чтобы не просрочить платеж.
- Читайте договор полностью и задавайте вопросы. Уточните все процентные ставки, комиссии, штрафы, сроки погашения, порядок досрочного погашения и ответственность за просрочку. Если есть сомнения, консультируйтесь с юристом. Никогда не подписывайте документы, которые не понимаете. Сохраняйте все доказательства переписки, платежей и договоров.
- Используйте кредиты только для необходимых целей. Не нужно брать займ «на мелкие расходы» или чтобы погасить другие кредиты. Цель кредита должна быть доходной или стратегической — жилье, обучение, открытие бизнеса.
- Следите за кредитной историей. Своевременно погашайте кредит — это формирует хорошую кредитную репутацию, что открывает доступ к более выгодным займам в будущем.
Правило № 6. Считайте скрытые потериМногие мигранты выбирают способ перевода только по одному критерию — размеру комиссии. Если банк пишет «0 процентов», мы радуемся. Но это иллюзия. Банки часто зарабатывают не на прямой комиссии, а на курсовой разнице.
Прежде чем нажать кнопку «Отправить», всегда смотрите на итоговую сумму в сомах, которую получат родные. Сравните два—три разных приложения или системы переводов. Иногда там, где есть комиссия 50–100 рублей, курс конвертации выгоднее и семья получит больше денег, чем при «бесплатном» переводе с плохим курсом. Также используйте цифровые методы (мобильные приложения) и избегайте передачи наличных через знакомых — это небезопасно и долго.