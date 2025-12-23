Финансовая грамотность для мигрантов: как правильно копить и переводить деньги

Тысячи кыргызстанцев могут годами трудиться за рубежом, отказывать себе в комфорте и отдыхе, а после возвращения домой обнаружить, что впустую потратили время — ни собственного жилья, ни бизнеса, ни накоплений у них нет.

Этот сценарий знаком многим мигрантам: заработанные тяжелым трудом деньги как будто просто растворяются. Причиной могут быть не маленький доход, а нецелевые расходы, отсутствие контроля и потери, на которые человек обычно даже не обращает внимания.

Мы спросили у тренера по финансовой грамотности Жылдыз Базаркуловой, как разорвать этот замкнутый круг.

Читайте пошаговую инструкцию о том, как правильно копить и переводить деньги тем, кто работает за границей. Итак, чтобы правильно копить деньги, необходимо соблюдать ряд правил:

Правило № 1. Не забывайте о «подушке безопасности»

Оставляйте у себя минимум 10–20 процентов от каждой зарплаты. Ваша цель — скопить сумму, которой хватит на один—два месяца жизни в чужой стране (аренда + еда), а также определенную сумму на экстренные случаи. Если с вами что-то случится, вам не придется просить семью выслать вам деньги обратно или влезать в кредиты под бешеные проценты.

Правило № 2. Деньги любят счет и цель

Расходы на жизнь, которые можно тратить (например: питание, транспорт, интернет, аренда жилья и так далее).

Сбережения на мечту. Это деньги на покупку квартиры, строительство дома или образование детей.

Часто бывает так: человек работает пять лет, возвращается, а денег нет. Они «растворились» в ежедневных тратах семьи, ремонте и тоях. Поэтому договоритесь с родными «на берегу». Если вы отправляете родным заработанные в миграции деньги, то уточняйте, куда будут потрачены они. И записывайте, когда, кому и сколько вы отправили денег, а также попросите родных записывать крупные траты. Это поможет избежать ситуации, когда вы думаете, что копите на машину, а семья думает, что вы просто присылаете деньги на жизнь. Ваши переводы должны делиться на две части:

Правило № 3. Принимайте взвешенные финансовые решения

Обычно мигранты выбирают одну из трех валют для накоплений — доллар, евро и рубль — или их комбинацию. У каждой есть плюсы и минусы, которые нужно проанализировать и выбрать для себя наиболее выгодный вариант:

Доллар — самая стабильная и сильная валюта в мире; используется глобально; меньше всего подвержена резким скачкам. Лучший вариант для долгосрочных накоплений (на квартиру, обучение, резервный фонд). Но если вы работаете в России, может быть неудобно покупать доллары часто.

Евро — стабильная валюта, но больше подходит, если вы планируете поездки в Европу или учебу там. Минусы — может быть более неустойчивой по сравнению с долларом и не всегда так легко купить в странах СНГ.

Рубль — подходит для коротких сроков, если вы работаете в России, тратите там деньги и отправляете в Кыргызстан. Минусы — рубль менее стабилен, долгосрочные накопления рискованны.

Сом — больше подойдет, если вы собираетесь делать покупки либо ожидаются расходы в Кыргызстане.

Оптимальная схема сбережений для большинства мигрантов:

Если вы работаете в России. 60–80 процентов — доллары и cомы (копить на долгий срок) и 20–40 процентов — рубль (ежедневные траты + ближайшие переводы).

Если в другой стране (Корея, Турция, Европа). Лучше копить в долларах или евро, потому что местная валюта обычно нестабильна.

Таким образом, можно выделить ключевой принцип: храните в валюте страны, где будете тратить. Если цель — купить недвижимость либо какие-то другие крупные покупки в Кыргызстане, часть можно хранить в долларах, а вторую — в сомах. Если же цель — учеба/иммиграция в Европу, то необходимы будут евро.

Правило № 4. Деньги должны работать

Банковские вклады в надежных банках в России или Кыргызстане — самая «осторожная» форма инвестиций. Мигрантам можно часть денежных средств держать на счетах/депозитах в России (для зарплаты, текущих расходов, накопления на срочные цели), а часть сбережений держать на депозитах в Кыргызстане (для семьи, долгосрочных сбережений, крупных покупок). Плюсы: защита вкладов (в РФ до 1,4 миллиона рублей, в КР — до 1 миллиона сомов); фиксированный доход; можно закрыть вклад досрочно. Минусы: доход ниже инфляции.

Наличность + электронные кошельки/счета — это тоже форма хранения с низкими рисками. Наличкой лучше хранить невысокую долю, 20–30 процентов, остальную часть — на валютном счете/карте. Плюсы: можно быстро использовать, удобно делать переводы в Кыргызстан. Минусы: риск утери или неправильного хранения, нужно соблюдать правила безопасности.

Золотые слитки / золотые счета в банке. Это могут быть обезличенные металлические счета (ОМС); монеты; банковские слитки. Плюсы: золото может сохранять стоимость десятилетиями, не зависит от курса валют, можно держать 10–20 процентов от накоплений для диверсификации, подходит для хранения небольшими суммами, можно покупать маленькие слитки. Минусы: цена может колебаться, можно потерять деньги при покупке/продаже, слитки тяжело продать быстро, нет процентов, как в депозите, есть расходы по хранению (хранить дома опасно, а за хранение в банке нужно платить), не включено в систему страхования депозитов.

Лучше всего, если «активная» часть денег будет лежать не наличными под матрасом, откуда их легко взять на «срочные нужды». Инвестируйте свои накопления:

Правило № 5. Подумайте дважды перед тем, как брать кредит

Тщательно оценивайте свои доходы. Не берите кредит больше, чем реально можете погашать. Ежемесячный платеж должен быть меньше или равен 30–40 процентам дохода.

Сравнивайте условия разных банков — процентная ставка, комиссия за обслуживание, штрафы за просрочку. Лучше выбирать крупный, надежный банк с прозрачными условиями.

Отдавайте предпочтение кредитам в своей валюте дохода. Если зарплата в рублях, кредит тоже в рублях. Избегайте валютных кредитов, если нет стабильного дохода в этой валюте.

Создайте резерв на непредвиденные расходы — минимум один—два месячных платежа в резерве, чтобы не просрочить платеж.

Читайте договор полностью и задавайте вопросы. Уточните все процентные ставки, комиссии, штрафы, сроки погашения, порядок досрочного погашения и ответственность за просрочку. Если есть сомнения, консультируйтесь с юристом. Никогда не подписывайте документы, которые не понимаете. Сохраняйте все доказательства переписки, платежей и договоров.

Используйте кредиты только для необходимых целей. Не нужно брать займ «на мелкие расходы» или чтобы погасить другие кредиты. Цель кредита должна быть доходной или стратегической — жилье, обучение, открытие бизнеса.

Следите за кредитной историей. Своевременно погашайте кредит — это формирует хорошую кредитную репутацию, что открывает доступ к более выгодным займам в будущем.

В стране пребывания у мигранта часто нет кредитной истории, что ограничивает доступ к выгодным займам. Банки могут повышать ставку для иностранцев из-за риска невозврата. Микрофинансовые организации (МФО) особенно склонны выдавать займы с двойными или тройными ставками. Советы по ответственному кредитованию:

Правило № 6. Считайте скрытые потери

Многие мигранты выбирают способ перевода только по одному критерию — размеру комиссии. Если банк пишет «0 процентов», мы радуемся. Но это иллюзия. Банки часто зарабатывают не на прямой комиссии, а на курсовой разнице.

Прежде чем нажать кнопку «Отправить», всегда смотрите на итоговую сумму в сомах, которую получат родные. Сравните два—три разных приложения или системы переводов. Иногда там, где есть комиссия 50–100 рублей, курс конвертации выгоднее и семья получит больше денег, чем при «бесплатном» переводе с плохим курсом. Также используйте цифровые методы (мобильные приложения) и избегайте передачи наличных через знакомых — это небезопасно и долго.