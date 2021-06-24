Жогорку Кенеш сегодня абсолютным большинством голосов поддержал отчет Национального банка по итогам 2020 года. Споры были жаркими. Главным противником НБ КР стал депутат Саматбек Ибраев, у которого свое видение правильной денежно-кредитной политики.

Однако эксперт Талант Нарбаев считает, что идеи парламентария не просто странные. Они представляют реальную опасность для страны.

Кому нужен слабый сом

В беседе с 24.kg экономист напомнил, что деятельность всех государственных органов страны регламентируется соответствующими законами и направлена на выполнение установленных функций. С момента образования Национального банка главной целью его деятельности было достижение и поддержание стабильности цен.

«Сегодня, когда цены растут, всем очевидна важность стабильности цен. Именно ценовая стабильность является неотъемлемым элементом макроэкономической стабильности, способствующей экономическому развитию страны», — отметил Талант Нарбаев.

При этом он отмечает, что высказывания депутатов о конкурентоспособности экономики Кыргызстана вызывают недоумение. Специалистам очевидно, понятие включает в себя большое количество факторов.

При этом искусственное манипулирование курсом для Кыргызстана крайне нежелательная политика.

Если cпросить у отечественных производителей, какая доля только отечественных ресурсов в их произведенных товарах, они ответят, что она не столь велика, и будут правы. Степень локализации экспорта невысокая: используется много импортируемых комплектующих, импортных промежуточных товаров.

«В такой ситуации при манипулировании курсом обесценение сома неизбежно. И в самые короткие сроки оно приведет к росту цен в стране, потере конкурентоспособности отечественной продукции и соответствующему снижению экспорта и росту импорта. Поэтому слепое манипулирование номинальным обменным курсом для поддержки экспорта — дорога в пропасть», — отмечает Талант Нарбаев.

Кроме того, важно понимать, что предложения депутата Саматбека Ибраева по денежно-кредитной политике подразумевают ослабление сома. Но может ли Национальный банк позволить себе лоббировать интересы только экспортеров при условии, что и они могут не получить выгоду?

Слабый курс приведет к удорожанию многих товаров, которые не производятся в стране, будет высокая инфляция и опять же обеднение населения. Талант Нарбаев

Для крупных производителей станет невыгодным завозить в страну станки и оборудование. В такой ситуации, как показывает опыт наш и других стран, наилучшая стратегия — следовать рыночным механизмам.

«Национальный банк служит интересам всего общества и страны, а не отдельных групп, будь то экспортеры, импортеры, заемщики или кредиторы», — уверен специалист.

Кто сдержит рост цен

При этом эксперт отмечает, что инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, вызвана в первую очередь немонетарными факторами. Она вне контроля Национального банка.

Объективно, что необходима глубокая перестройка структуры экономики, но это длительный поступательный процесс. Талант Нарбаев

Он рассказал, что в последние годы Национальный банк с учетом ситуации в экономике страны и тенденций во внешней среде проводил взвешенную денежно-кредитную политику. Результатом его работы стала устойчивая и умеренно низкая динамика инфляции. Это, кстати, подтверждается и оценками Жогорку Кенеша за предыдущие годы.

В 2015-2019 годах инфляция удерживалась на уровне до 4 процентов.

Более того, для расширения кредитования экономики Национальный банк проводил кредитные аукционы. Кредиты, полученные коммерческими банками в рамках кредитных аукционов, имели целевое назначение и направлялись на финансирование основных секторов экономики. Кроме того, для содействия развитию и поддержки долгосрочного экономического роста страны Национальный банк предоставлял кредиты международным организациям, создаваемым Кыргызстаном совместно с другими государствами в рамках ЕАЭС.

Как пережить кризис

Но в прошлом году ситуация усложнилась. 2020-й для всего мира был трудным. Мировая экономика значительно сократилась. Как часть мирового сообщества с учетом степени открытости экономики Кыргызстан также не стал исключением.

«Все изменения, происходящие в мире и на мировых финансовых и товарно-сырьевых рынках непосредственно отразились и на нашей экономике. Дополнительным фактором снижения нашей экономики также стали внутренние политические события, произошедшие в течение 2020 года», — напомнил Талант Нарбаев.

Но при этом Национальный банк вошел в 2020 год более подготовленным благодаря ранее проведенной политике. Сохраняется устойчивость финансового сектора страны. Благодаря проводимой Национальным банком денежно-кредитной политике в 2020 году удалось сдержать негативное влияние внешних шоков.

А основной причиной роста цен, по мнению эксперта, является удорожание продовольственных товаров на глобальных рынках и в странах ЕАЭС. Это сильно влияет на цены на импортируемые в страну товары.

Национальный банк со своей стороны проводит осмотрительную денежно-кредитную политику. Талант Нарбаев

Это делается для ограничения монетарного фактора инфляции и вторичных эффектов от влияния внешних шоков. Кроме того, это нужно для поддержания реального сектора страны.

«В целом сбалансированная денежно-кредитная политика Национального банка в период с 2016 по 2020 год способствовала поддержанию низкого уровня инфляции в стране и сохранению покупательной способности национальной валюты. Тем самым монетарная политика Национального банка способствовала сохранению конкурентоспособности отечественной экономики, в том числе на рынках стран ЕАЭС», — заключил Талант Нарбаев.