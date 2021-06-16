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Экономика

Цифра дня. 7,6 миллиарда сомов перечислил Нацбанк в бюджет в 2020 году

По итогам 2020-го 90 процентов прибыли Национального банка в 7,6 миллиарда сомов перечислено в доход государственного бюджета. Такие данные приводит НБ КР.

Отмечается, что в прошлом году прибыль Нацбанка составила 8,5 миллиарда сомов. Это в 3,3 раза выше прибыли 2019-го, равной 2,5 миллиарда сомов. При этом на поддержку кредитования экономики в 2020 году направлено 12,3 миллиарда сомов.

«В условиях экономического кризиса в прошлом году деятельность Национального банка была направлена на удержание макроэкономической стабильности и сохранение устойчивости финансовой и платежной систем страны», — подчеркнули в финансовом регуляторе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197868/
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