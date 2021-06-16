Не ухудшайте положение предпринимателей! Бизнес выступил с обращением к властям

Бизнес-сообщество Кыргызстана выступает против инициативы об изменении ставок страховых взносов. Об этом говорится в обращении сразу 25 ассоциаций предпринимателей.

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Напомним, что депутат Саматбек Ибраев предложил внести изменения в ряд нормативно-правовых актов в сфере государственного социального страхования. Законопроектом предлагается установить ставки взносов в размере 15,25 процента для работодателей и 13 процентов — для работников. В итоге общая ставка составит 28,25 процента, что выше действующей ставки на 1 процент.

Бизнес уверен, что увеличение нагрузки на заработную плату сотрудников предприятий вызовет протесты со стороны рядовых работников как в коммерческих, так и в бюджетных структурах, внося вклад в развитие социальной нестабильности.

Предприниматели убеждены, что идея нардепа совершенно не учитывает ни текущую сложнейшую экономическую ситуацию, в которой оказались бизнесмены и работники страны из-за продолжающегося уже больше года тяжелейшего экономического кризиса, вызванного пандемией, политической нестабильностью, закрытием границ и другими факторами, ни основные направления государственной политики в этой сфере, направленные на снижение тарифов социальных выплат и сокращение теневого сектора экономики.

«В своем послании от 5 мая 2021 года необходимость по снижению тарифов социальных выплат озвучена и президентом Садыром Жапаровым. Согласно его поручению, законопроект должен быть внесен в Жогорку Кенеш до 1 октября. Сейчас кабинетом министров совместно с представителями бизнес-сообщества и экспертами в рамках рабочей группы по реформе в сфере государственного социального страхования разрабатывается концепция новых законопроектов и системы соцстрахования и пенсионного обеспечения. Бизнес-ассоциации уже предложили свою концепцию пенсионной реформы, которая предоставлена в аппарат кабмина и Жогорку Кенеш. В ней предлагаются более действенные инструменты для улучшения системы социального страхования», — говорится в обращении.

Ассоциации отмечают, что предложенный Саматбеком Ибраевым законопроект является еще одним ярким примером того, как отдельными депутатами на свое усмотрение инициируются важнейшие изменения в законодательство. Но при этом не учитывая ни основные цели политики государств, ни предварительную работу, уже проведенную в этой сфере, причем самим же парламентом. Ведь даже нынешним созывом Жогорку Кенеша в 2018-м создавалась межведомственная рабочая группа для выработки согласованного подхода к решению вопросов тарифной политики. И она также пришла к выводу о необходимости сокращения тарифов социальных отчислений.

Мы уже имеем негативные примеры того, что происходит, когда народные избранники, не имеющие опыта ни в фискальной, ни в социальной политике, пытаются проводить изменения в этой сложной и чувствительной сфере. Бизнес-ассоциации

«В свое время при активном лоббировании ряда представителей депутатского корпуса, не учитывая массовые протесты как со стороны общественности, так и бизнес-сообщества, создан Фонд оздоровления трудящихся в нарушение действующего законодательства как по государственному социальному страхованию, так и по бюджетному праву. Законом была установлена абсурдная норма об обязательности внесения взносов в Федерацию профсоюзов — общественную организацию, действующую на добровольных началах. Результатом такого непрофессионализма явился закономерный итог. Федерация профсоюзов погрязла во внутренних дрязгах и коррупционных скандалах в борьбе за эти миллиардные потоки средств предпринимателей и работников, раскололась на две группы, между которыми идут суды, счета организации арестованы, никакого оздоровления трудящихся не производится», — напомнили бизнесмены.

Они обращают внимание на то, что одним из показателей непонимания инициатором самих основ законопроектной деятельности является то, что депутат указывает, что принятие данного законопроекта не повлечет за собой негативных экономических и социальных последствий и он не требует проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.

«Как закон, напрямую увеличивающий нагрузку на фонд оплаты труда, может не относиться к регулированию предпринимательской деятельности и не нести никаких последствий? А какие тогда, вообще, законопроекты можно отнести к этой категории, по мнению нардепа? Бизнес-сообщество Кыргызстана обращается к парламентарию Саматбеку Ибраеву с требованием отозвать своей законопроект и ко всем депутатам Жогорку Кенеша с учетом нынешней катастрофической экономической ситуации в республике не принимать никаких мер по ухудшению положения предпринимателей до конца срока своей деятельности», — заключили бизнес-ассоциации.