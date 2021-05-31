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Экономика

С 1 июля в Кыргызстане вводится обязательная маркировка алкоголя и табака

С 1 июля 2021 года вводится обязательная маркировка алкогольной и табачной продукции средствами цифровой идентификации. Об этом сообщает Налоговая служба.

А с 1 января 2022-го вводится запрет на оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории страны.

Обязательной маркировке подлежат водка, ликероводочные изделия, крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы, вина, коньяки (кроме коньячного спирта), вина игристые (включая шампанское), слабоалкогольные напитки, сигареты (с фильтром, без фильтра) и изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком).

Производителям и импортерам этих групп товаров для получения GTIN-кодов маркировки прежде всего необходимо вступить в Ассоциацию предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan.

После этого заключается договор с национальным оператором маркировки ЗАО «Альфа Телеком» на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота алкогольной и табачной продукции, производится заказ кодов маркировки, регистрируются их нанесение на товар и его отгрузка.

Для заключения договора с ЗАО «Альфа Телеком» можно обратиться в центры обслуживания по следующим адресам:

В Бишкеке:

  • микрорайон «Восток-5», проспект Чуй, 32/б, около ТЦ «Изумруд»;
  • улица Кожевенная, р-к «Дордой», 15 проход, контейнер № 60-61 («Мир обуви»);
  • проспект Чуй, 204, ТЦ «Берекет Гранд», 0 этаж;
  • проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, этаж 0.

В Оше:

  • проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей).

В городе Кара-Суу:

  • улица Бакиева б/н (ориентир — школа-интернат имени К.Жакыпова).

«Дополнительную информацию можно получить на сайте системы «Текшер», а также номерам 116 или 0999333999. Система маркировки товаров реализуется в Кыргызстане в рамках фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» наряду с внедрением электронных счетов-фактур, автоматизированной системы управления АЗС, электронной товаротранспортной накладной, информационной системы «Сводный пост», программных (виртуальных) ККМ-онлайн», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195761/
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