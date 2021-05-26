В договор о ЕАЭС вносят поправки, упрощающие работу мигрантов

Пакет поправок в договор о Евразийском экономическом союзе будет направлен на внутригосударственное согласование. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, накануне коллегия ЕЭК одобрила проект II большого протокола, включающий изменения в договор о ЕАЭС. Теперь документ будет направлен на внутригосударственное согласование.

«Проект включает более 130 поправок. Они нацелены на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, приведение к единообразию используемой в договоре терминологии, наделение комиссии рядом полномочий и реализацию мероприятий стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Во II большой протокол включены изменения в статью 97 договора о ЕАЭС «Трудовая деятельность трудящихся государств-членов». В частности, предлагается исключить действующие ограничения для мигрантов, которые претендуют на работу в сфере педагогической и юридической деятельности в другом государстве союза. Сейчас они должны пройти установленную процедуру признания документов об образовании.

В числе предлагаемых изменений — возможность для трудящихся изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства.

Кроме того, документом предлагается наделить ЕЭК полномочиями в части стандартизации, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, конкуренции, регулирования деятельности субъектов естественных монополий.