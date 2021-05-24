Amazon открыл для Кыргызстана возможность торговать напрямую

Американская компания Amazon открыла для Кыргызстана возможность прямой регистрации на площадке для производителей товаров. Об этом стало известно после обновления перечня стран, продавцы которых могут пройти прямую регистрацию на платформе.

В списке появились Кыргызстан и другие страны Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Чтобы начать торговать на Amazon, надо пройти регистрацию, настроить учетную запись, представить подтверждающие документы, банковский счет и иметь международную банковскую карту.

Amazon — крупнейшая в мире платформа электронной коммерции. В прошлом году по время визита тогда еще премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в Алматы (Казахстан) состоялась встреча с директором Amazon Web Services по правительственной трансформации Лиамом Максвеллом. Стороны обсуждали сотрудничество в области электронной коммерции.

Отметим, что ранее доступ к своей платформе кыргызским компаниям предоставила торговая площадка Wildberries.