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Экономика

За работу без патента на приграничных мигрантов будет налагаться штраф

Государственная налоговая служба напоминает о необходимости приобретения приграничными трудящимися-мигрантами добровольного патента на осуществление трудовой деятельности на территории Кыргызстана.

В случае выявления деятельности без уплаты налога на основе добровольного патента будет наложен штраф в 10 тысяч сомов — со стороны МВД и 3 тысячи — Налоговой службы. Такая норма предусмотрена частью 2 статьи 57-1 и частью 1 статьи 217 Кодекса о нарушениях.

«Просим граждан при найме на работу приграничных трудящихся-мигрантов требовать у них наличие добровольного патента на осуществление трудовой деятельности в Кыргызстане», — обратились представители ГНС.

Напомним, что с апреля 2021 года трудящиеся-мигранты, осуществляющие индивидуальную трудовую деятельность на приграничных территориях, нанимаемые физическими лицами Кыргызстана для работы в области растениеводства, строительства и животноводства, а также оказывающие прочие услуги индивидуального обслуживания, могут работать на основе добровольного патента за 800 сомов на 30 календарных дней.

«Приграничные трудящиеся-мигранты могут осуществлять индивидуальную трудовую деятельность на территории Кыргызстана на основе патента в течение срока действия безвизового режима», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194498/
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