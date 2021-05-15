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Экономика

Внешнеэкономическая деятельность Кыргызстана в 2021 году останется подавленной

Внешнеэкономическая деятельность в 2021-м в Кыргызстане останется подавленной. Такой прогноз дает Евразийский банк развития.

Банк отмечает, что в стране сохраняется слабость внешнеэкономической активности. Снижение внешнеторгового оборота на 18,3 процента в январе-феврале текущего года было связано с падением номинальных объемов как экспорта, так и импорта. Торговля с внешним миром сократилась практически по всем статьям укрупненной товарной номенклатуры, за исключением продукции химической промышленности.

«Наибольший отрицательный вклад в снижение экспорта внесло золото, а в снижение импорта — текстильные изделия, минеральные продукты, металлы и изделия из них. Поскольку возврат к полноценному функционированию глобальных логистических цепочек сдерживается распространением коронавирусной инфекции, а объемы производства золота планируется снизить, мы полагаем, что внешнеэкономическая деятельность в 2021-м останется подавленной», — заключили в банке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194031/
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