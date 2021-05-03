В Джалал-Абаде изъяты сигареты без акцизных марок

В Джалал-Абаде выявили факты незаконной реализации табачной продукции. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Из оборота изъято 4 тысячи 54 пачки сигарет без акцизных марок. В отношении субъектов предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызстана.

«Налоговая служба призывает граждан при обнаружении контрафактных или поддельных сигарет, а также алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными акцизными марками обращаться в местный налоговый орган, а также по номеру 116 или на горячую линию по номеру 0779613189 (WhatsApp)», — говорится в сообщении.