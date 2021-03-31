В Армении и Кыргызстане экономика выйдет на докризисный уровень в 2022 году

В Армении и Кыргызстане выход экономик на докризисные уровни ожидается в течение 2022 года. Об этом сообщил главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.

По его словам, оживление потребительской и инвестиционной активности в 2021-м будет происходить в результате смягчения ограничительных мер.

По итогам текущего года рост ВВП в Кыргызстане ожидается в 3,9 процента, в следующем — 5,5 процента.

«Расширение внешнего спроса и рост цен на нефть станут дополнительными стимулами для восстановления экономики региона ЕАБР», — подчеркнул Евгений Винокуров.