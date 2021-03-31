Экономики стран Евразийского банка развития адаптировались к пандемии COVID-19

«Экономики стран-участниц банка адаптировались к условиям пандемии», — заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Руслан Даленов на презентации макроэкономического обзора банка.

По его словам, в 2021 году ожидается сильный восстановительный рост экономики. Рост агрегированного ВВП ожидается на уровне 3,3 процента. При этом экономики стран ЕАБР будут расти даже при реализации рискового сценария.

«Восстанавливается экономическая активность, промышленность в лидерах, большой потенциал у сферы услуг. Ключевым фактором повышения потенциальных темпов роста в среднесрочной перспективе являются инвестиции. ЕАБР продолжит оказывать активную поддержку инвестиционным инициативам стран-участниц посредством финансирования интеграционных проектов», — рассказал Руслан Даленов.