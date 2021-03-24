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Экономика

Погасившим задолженность гражданам списаны 150 миллионов сомов пени и санкций

Государственная налоговая служба с августа 2020 года по 1 марта 2021-го списала 150,4 миллиона сомов пени, санкций и штрафов налогоплательщикам, погасившим основную сумму налоговой задолженности. Об этом сообщает ведомство.

Уточняется, что всего от налогоплательщиков поступило 3 тысячи 19 заявлений на реструктуризацию задолженности. Из них по 2 тысячам 568 субъектам списаны 150,4 миллиона сомов, в том числе пени/проценты — 121,5 миллиона, налоговые санкции — 28,9 миллиона. При этом налогоплательщики уплатили 262,8 миллиона сомов основной суммы задолженности.

В ГНС подчеркнули, что списание стало возможно согласно Закону от 14 августа 2020 года «О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам», который действует до 31 декабря 2021-го.

Согласно документу, на 100 процентов будут списаны пени, санкции и штрафы тем субъектам, кто до 1 июля погасит основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам, образовавшейся до 1 июля 2020 года, и на 50 процентов тем, кто погасит основную сумму задолженности до 31 декабря 2021-го. 

С заявлением о реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам налогоплательщики могут обратиться в налоговый орган по месту регистрации.

Отметим, что кампания позволит стабилизировать и поддержать финансово-экономическое положение налогоплательщиков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/187398/
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