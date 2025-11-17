11:30
Экономика

Новый порядок взыскания налоговой задолженности начнет действовать с 2026 года

С 1 января 2026 года начнут действовать ключевые поправки в Налоговый кодекс Кыргызстана. Об этом в эфире радио «Спутник» сообщил начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Нурбек Исмаил уулу.

По его словам, изменения предусматривают новый порядок взыскания налоговой задолженности и списание долгов, накопленных до 1 января 2022-го.

Для плательщиков единого налога увеличен порог товарооборота до 50 миллионов сомов. Возвращена патентная система для торговли, а производителям ювелирных изделий установлена ставка единого налога размером 0,25 процента.

Также отменяется единая налоговая декларация для физических лиц, списывается задолженность по транспортному налогу.

Ранее соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал президент.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351114/
просмотров: 213
