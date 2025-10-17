12:27
Общество

Казахстанцам списали долги на 180 миллиардов тенге

В Казахстане по закону о банкротстве физических лиц уже 45,2 тысячи граждан прошли процедуру списания долгов. Об этом пишут казахские медиа со ссылкой на вице-министра финансов РК Ержана Биржанова.

Общая сумма списанных долгов составила 180 миллиардов тенге. Основная часть задолженности приходилась на кредиты перед банками. Среди признанных банкротами — более 13 тысяч человек, которые не могли погасить обязательства на протяжении пяти лет, а также 2,5 тысячи социально уязвимых семей, чьи долги были полностью списаны.

По данным Минфина РК, с начала действия закона поступило около 300 тысяч заявок от физических лиц на процедуру банкротства. На данный момент часть из них остается на рассмотрении, а некоторые отклонены.

Закон о банкротстве физических лиц в Казахстане был принят для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в тяжелом финансовом положении. Он дает возможность списать безнадежные долги и начать с «чистого листа». Власти страны рассчитывают, что это позволит снизить социальную напряженность и нагрузку на судебную систему, а также сделать кредитный рынок более прозрачным.

Закон предусматривает три механизма — внесудебное, судебное и восстановительное банкротство. После прохождения процедуры гражданин освобождается от долгов и исключается из базы должников. При этом в течение пяти лет он не может брать новые кредиты или выступать поручителем.
