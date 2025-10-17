Казахстанцам списали долги на 180 миллиардов тенге

В Казахстане по закону о банкротстве физических лиц уже 45,2 тысячи граждан прошли процедуру списания долгов. Об этом пишут казахские медиа со ссылкой на вице-министра финансов РК Ержана Биржанова.

Общая сумма списанных долгов составила 180 миллиардов тенге. Основная часть задолженности приходилась на кредиты перед банками. Среди признанных банкротами — более 13 тысяч человек, которые не могли погасить обязательства на протяжении пяти лет, а также 2,5 тысячи социально уязвимых семей, чьи долги были полностью списаны.

По данным Минфина РК, с начала действия закона поступило около 300 тысяч заявок от физических лиц на процедуру банкротства. На данный момент часть из них остается на рассмотрении, а некоторые отклонены.