Кто защитит бизнес не на словах? Указы Садыра Жапарова силовики игнорируют

Глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева в интервью 24.kg рассказала, как коронавирус и политические события 2020 года сказались на положении бизнеса и чего предприниматели ждут от власти.

— Эксперты все чаще говорят о том, что не весь отечественный бизнес смог преодолеть последствия кризиса. Это так?

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— Отчасти да. К нам в ассоциацию приходят запросы. Компании ликвидируются. Я не склонна говорить, что все они уходят в тень. Я работаю с малым и средним бизнесом, общаюсь с ними, друзья мои — малый и средний бизнес. Часть просто закрывается, а часть уезжает из страны.

— Сейчас всем и везде сложно. Неужели есть куда переносить свое дело?

— Люди едут в тот же Казахстан, там для малого и среднего бизнеса создают условия. Некоторые уходят в Узбекистан. Они приглашают наших предпринимателей, зовут работать. Предприниматели — это действительно активный и мобильный народ. Они не так уж легки на подъем, но...

Если предприниматели не видят перспективы, то они уезжают. Гульнара Ускенбаева

Если сейчас наше государство не предпримет реальные шаги по поддержке бизнеса, не на словах, а сделают на деле, то будет только хуже.

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— На чем должно сосредоточиться государство?

— Надо не только привлекать новых инвесторов, надо удержать существующих. Это как политика бизнеса. Да, привлечение новых клиентов — это очень хорошо. Но основные усилия компании затрачивают на удержание постоянных клиентов, с кем они привыкли работать, с кем есть долгая и хорошая история сотрудничества. Такой же политики должно придерживаться и государство.

— Издан уже второй указ президента о поддержке бизнеса. Но вы все равно говорите о том, что предпринимателям нужна поддержка.

— Указ — это, конечно, хорошо. Но у правоохранительных органов есть Уголовно-процессуальный кодекс, который может позволить абсолютно без каких-либо значимых причин привлечь к уголовной ответственности любого предпринимателя: от самого малого до самого крупного, причем посадив его для начала под арест.

Как тут прикроешься указом, если силовик действует в рамках закона, в рамках кодекса, а не указа президента? Гульнара Ускенбаева

Надо менять законы. Мы столько говорили о декриминализации экономических преступлений, что за нарушение рублем надо и карать рублем. Но этого же до сих пор нет. Мы хотели бы видеть активные изменения в законодательстве именно в этом плане, потому что все остальные призывы так и остаются призывами.

— В прошлом году государство заявило о поддержке бизнеса путем выдачи льготных кредитов. Реально ли это подействовало?

— Знаете, мы уже на эту тему даже на пресс-конференции говорили. Да, власти вроде говорили, что давали льготные кредиты. Но мы хотели бы знать, кому они их дали, какая была действительно выгода. Хочется получить анализ по отраслям.

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— То есть вы кредиты не получали и представители вашей ассоциации тоже?

— Мы не знаем ничего об этих кредитах. Это запрос от членов нашей ассоциации. Может быть, кто-то и получил эти займы, но мы не видим ни динамики, ни результатов. Да и сами кредиты — тоже вещь сложная.

— Вы хотите сказать, что деньги бизнесу не нужны в виде кредитов?

— Нет, не совсем так. Этот вопрос надо решать комплексно. Некоторым, например стартапам, которые не могут сдвинуться, они нужны. Но в этом плане надо активнее работать с Гарантийным фондом, потому что бизнес, может быть, и взял бы кредит, да ему нечего выставить в залог. А любой кредит — это еще и залог. А у предпринимателя может не быть имущества для него.

— Есть ли надежда на то, что ситуация в этом году выправится?

— Пока у нас много вопросов. Говорить о том, что бизнес сегодня комфортно живет в Кыргызстане, не приходится. Мы, конечно, не можем особо предвидеть перспективу. Но, тем не менее, какие-то расчеты и анализы, пусть и самые упрощенные, у нас есть. Мы как-то смотрим вперед. Сейчас, к сожалению, неопределенность повышена.

— Это связано только с пандемией?

— Нет. Сама ситуация с пандемией и развитием экономики еще неопределенная. При этом государство активно в СМИ говорит, на сколько миллионов оштрафовали бизнес, сколько денег вернули в бюджет без судебных исков.

Вполне вероятно, что, да, виноваты предприниматели, но не было еще судебного решения, а они уже вернули деньги в бюджет. Гульнара Ускенбаева

Сложно сказать, насколько это было правильно или неправильно. Наши члены ассоциации сталкивались с такими неправомерными наездами. Поэтому сложно однозначно сказать, как все было.

— Но при этом сейчас, когда в стране снова резко растут цены, государство снова просит бизнес о поддержке...

— Да, мы опять идем на уступки, пытаемся помочь. Но это тоже напрягает. Мы тут не государству идем на уступки, а населению. У нас часто упрекают, что у нашего бизнеса нет социальной ответственности.

Наш кыргызский бизнес реально социально ответственный. Гульнара Ускенбаева

Мы поддерживаем без какого-либо расчета на льготы по налогам. Но все-таки нельзя постоянно давить на предпринимателя, что он должен. В один прекрасный момент человек может сказать: «Я прощаю всем все, что должен, и пойду туда, где ничего не должен».

Мы подписали соглашение с торговыми сетями о сдерживании цен. Мы согласились делать доставку себе в минус. Но мы ограничили срок тремя месяцами. Это делается, чтобы как-то снизить накал и панику. Мы пытаемся сделать все, чтобы успокоить население, сдержать цены.