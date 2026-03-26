Удвоить ВВП Кыргызстана к 2030 году намерены власти страны. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

По его словам, сейчас в реализации находится пятилетняя программа развития. Она предусматривает удвоение объема валового внутреннего продукта к 2030 году. Обновленная программа развития страны была принята в июне 2025 года и утверждена президентом. В документе прописаны приоритеты экономической политики до 2030 года.

Согласно предварительным итогам за прошлый год, ВВП КР уже достиг около $22 миллиардов. При этом показатель на душу населения превысил $3 тысячи. К 2030 году планируется довести его до $4–4,5 тысячи.

Приоритетные направления развития страны:

промышленность;

энергетика;

транспорт и логистика;

устойчивый туризм;

органическое сельское хозяйство и поддержка малого и среднего бизнеса.

Бакыт Сыдыков отметил, что уже реализуется ряд мер, включая введение моратория на проверки бизнеса.

«Основная цель — поддержка малого и среднего бизнеса, доля которого в экономике продолжает расти», — сказал он и напомнил, что в 2024 году доля малого предпринимательства составляла 42–43 процента, а по итогам 2025 года достигла 51 процента.

Мораторий на проверки бизнеса предусматривает приостановку проверок со стороны большинства госорганов до конца 2026 года. При этом проверки продолжат налоговая и таможенная службы.

Меры направлены на снижение административной нагрузки на бизнес и эффективность диалога МСБ с государством.