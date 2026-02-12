Разработку программы поддержки малого бизнеса до 2030 года начало Минэкономики

Разработку программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года начало Министерство экономики и коммерции.

В пресс-службе ведомства отметили, что ждут от бизнеса, экспертов и общественных организаций предложения, чтобы сформировать практико-ориентированный документ. Они необходимы для создания эффективной государственной политики, которая будет учитывать реальные потребности рынка.

Отмечается, что новая стратегия сфокусирована на улучшении условий для ведения бизнеса и расширении доступа к финансовым ресурсам. Планируется упростить механизмы государственного регулирования, внедрить цифровые решения и поддержать инновации.

Разработчики программы заинтересованы в получении информации о текущих проблемах, административных барьерах и наиболее востребованных мерах помощи.