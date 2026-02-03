В Кыргызстане создают консорциум поддержки малого и среднего бизнеса

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о создании консорциума институтов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Согласно ему, новая структура объединит государственные органы, финансовые институты, образовательные учреждения и международных партнеров для повышения эффективности и прозрачности политики в сфере малого и среднего бизнеса.

Министерство экономики и коммерции назначено секретариатом консорциума и получит полномочия по координации работы участников и мониторингу исполнения решений.

В указе подчеркивается, что решения координационного совета консорциума будут обязательными для исполнения всеми участниками и госорганами. Министерства и ведомства обязаны оказывать необходимое содействие и взаимодействовать с консорциумом по ключевым направлениям развития МСБ.

Кабинету министров поручено до второго квартала 2026 года утвердить Программу поддержки и развития МСБ до 2030-го, включающую:

развитие молодежного предпринимательства и раскрытие инновационного потенциала страны;

продвижение женского предпринимательства и расширение экономических возможностей женщин;

поддержку социального бизнеса и создание рабочих мест для социально уязвимых групп;

развитие регионального предпринимательства;

формирование производственных кластеров и повышение технологической конкурентоспособности;

развитие креативной экономики, ориентированной на инновации и экспорт.

Документ официально опубликован и вступит в силу через десять дней.