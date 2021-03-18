Кыргызстан хочет сотрудничать с Южной Кореей по проекту «Таза суу»

Посол Кыргызстана в Корее Динара Кемелова встретилась с делегацией корейской водной корпорации K-Water во главе с вице-президентом Ли Джонг Жином. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Динара Кемелова выразила заинтересованность Кыргызстана в сотрудничестве в области гидроэнергетики, водоснабжения, в частности в рамках программы «Таза суу», ирригации и других сферах. В свою очередь Ли Джонг Жин сообщил, что корейская водная корпорация сейчас изучает потенциал КР и приоритетные направления для реализации проектов в вышеуказанных направлениях.

«Собеседники обсудили возможность реализации грантового проекта «Программа обмена знаниями (KSP)», которая позволит разработать дорожную карту для повышения потенциала услуг водоснабжения в сельской местности, а также проекта K-City — программы планирования «Умного города», — говорится в сообщении.