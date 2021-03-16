Узбекско-Кыргызский фонд развития приступает к работе. Соглашение подписано

Правительства Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение об Узбекско-Кыргызском фонде развития.
Как отмечает пресс-служба кабмина, документ подписан исходя из взаимной заинтересованности в углублении и расширении торговых, инвестиционных и финансовых отношений хозяйствующих субъектов двух сторон.
Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей.
Задачи, функции, структура и порядок функционирования фонда, а также компетенция и полномочия его органов управления определяются уставом.
Штаб-квартира УКФР находится в Бишкеке, управление осуществляют совет и правление фонда.
УКФР осуществляет финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны, в том числе в следующих областях:
- агропромышленный комплекс;
- швейная и текстильная промышленность;
- обрабатывающая промышленность;
- горнодобывающая и металлургическая промышленность;
- транспорт;
- жилищное строительство;
- торговля;
- развитие предпринимательства;
- энергетический комплекс;
- развитие инфраструктуры;
- развитие туризма.
Фонд взаимодействует с международными организациями, корпорациями и институтами развития в целях реализации проектов на территории КР, а также оказывает техническое содействие по проектам, поддерживаемым УКФР.
Уставный капитал составляет $50 миллионов.