Узбекско-Кыргызский фонд развития приступает к работе. Соглашение подписано

Правительства Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение об Узбекско-Кыргызском фонде развития.

Как отмечает пресс-служба кабмина, документ подписан исходя из взаимной заинтересованности в углублении и расширении торговых, инвестиционных и финансовых отношений хозяйствующих субъектов двух сторон.

Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей.

Задачи, функции, структура и порядок функционирования фонда, а также компетенция и полномочия его органов управления определяются уставом.

Штаб-квартира УКФР находится в Бишкеке, управление осуществляют совет и правление фонда.

УКФР осуществляет финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны, в том числе в следующих областях:

агропромышленный комплекс;

швейная и текстильная промышленность;

обрабатывающая промышленность;

горнодобывающая и металлургическая промышленность;

транспорт;

жилищное строительство;

торговля;

развитие предпринимательства;

энергетический комплекс;

развитие инфраструктуры;

развитие туризма.

Фонд взаимодействует с международными организациями, корпорациями и институтами развития в целях реализации проектов на территории КР, а также оказывает техническое содействие по проектам, поддерживаемым УКФР.

Уставный капитал составляет $50 миллионов.