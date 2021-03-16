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Экономика

Узбекско-Кыргызский фонд развития приступает к работе. Соглашение подписано

Правительства Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение об Узбекско-Кыргызском фонде развития.

Как отмечает пресс-служба кабмина, документ подписан исходя из взаимной заинтересованности в углублении и расширении торговых, инвестиционных и финансовых отношений хозяйствующих субъектов двух сторон.

Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей.

Задачи, функции, структура и порядок функционирования фонда, а также компетенция и полномочия его органов управления определяются уставом.

Штаб-квартира УКФР находится в Бишкеке, управление осуществляют совет и правление фонда.

УКФР осуществляет финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны, в том числе в следующих областях:

  • агропромышленный комплекс;
  • швейная и текстильная промышленность;
  • обрабатывающая промышленность;
  • горнодобывающая и металлургическая промышленность;
  • транспорт;
  • жилищное строительство;
  • торговля;
  • развитие предпринимательства;
  • энергетический комплекс;
  • развитие инфраструктуры;
  • развитие туризма.

Фонд взаимодействует с международными организациями, корпорациями и институтами развития в целях реализации проектов на территории КР, а также оказывает техническое содействие по проектам, поддерживаемым УКФР.

Уставный капитал составляет $50 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186605/
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