В Кыргызстане изменили порядок формирования фондов развития госорганов

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок формирования Фонда развития и стимулирования государственных органов.

Поправки затронули постановление № 339 от 28 июня 2024 года и направлены на повышение эффективности управления государственными финансами.

Согласно обновленной редакции, фонды формируют за счет средств республиканского бюджета и рассчитываются по новой формуле, учитывающей объем неналоговых доходов госорганов и их рост. При этом ввели градацию коэффициентов в зависимости от уровня доходов — чем выше база, тем ниже коэффициент прироста.

Документ уточняет, какие поступления не учитывают при расчете. В частности, исключены:

целевые неналоговые доходы;

штрафы, зафиксированные через систему «Безопасный город»;

средства, подлежащие зачислению в Стабилизационный фонд.

Также закреплено: если объем доходов превышает годовой фонд оплаты труда, стимулирующие выплаты не производят.

Расширены направления использования средств фондов. Теперь их можно направлять не только на выплаты сотрудникам, но и на текущие расходы госорганов — командировки, связь, аренду, транспорт и коммунальные услуги.

Для новых и реорганизованных госорганов установили отдельный порядок расчета фонда с учетом периода их создания и изменения штатной численности.

Постановление вступит в силу через десять дней.