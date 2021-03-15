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Экономика

Итоги февраля. Реалии Кыргызстана: производство падает, а цены растут

Кыргызстан пока не оправился от последствий пандемии коронавируса и октябрьских событий. Продолжающиеся проверки бизнеса и уголовные дела только добавляют проблем. В итоге падение ВВП, замедлившееся в январе, по итогам февраля возобновилось.

Пока все плохо

Если первый месяц года дал хоть какую-то надежду на улучшение, то итоги февраля показали — это только мечты. Падение экономики снова ускорилось и приближается к отметке в 10 процентов.

За январь-февраль 2021 года объем ВВП Кыргызстана составил 71 миллиард 538,4 миллиона сомов.

За два месяца падение экономики достигло 8,9 процента. Оно связано с сокращением показателей в промышленности, строительстве и сфере услуг.

«Отрасли товарного производства по сравнению с январем-февралем прошлого года снизили показатели на 11,8 процента. Падение объемов в отраслях, оказывающих услуги, по сравнению с 2020-м составило 6,6 процента», — рассказали в Национальном статистическом комитете.

При подсчете ВВП и его изменения по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров страна закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В январе-феврале 2021 года в структуре ВВП наибольшая доля (49 процентов) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. По сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 1 процент.

Доля отраслей, производящих товары, осталась на уровне прошлого года — 37,2 процента.

Доля промышленности составила 25,4 процента, что ниже аналогичного периода 2020-го на 0,4 процента. Доля строительства оценивается в 3,3 процента с падением на 0,8 процента.

Доля сельского хозяйства выросла на 1,2 процента — до 8,5 процента.

Горнорудка на последнем дыхании

В промышленной сфере поводов для радости нет. Экономический кризис и давление на отрасль со стороны государственных органов и депутатов, которые создают комиссии, приносит только вред. Дела в этой сфере с каждым месяцем все хуже, а ведь многие годы именно данный сектор являлся локомотивом экономики.

По итогам января-февраля 2021 года падение промышленного производства составило 13 процентов.

Снижение связано с сокращением производства основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 35,6 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 16,6 процента), добычи полезных ископаемых (на 16,1 процента).

Вместе с тем отмечалось повышение производства резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (в 1,6 раза), химической продукции (в 1,7 раза), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 34,1 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 8,6 процента), нефтепродуктов (на 3,4 процента).

Выросли и объемы обеспечения электроэнергией, газом и паром возрос на 1,4 процента.

Дорожают овощи, яйца и сахар

В январе-феврале по сравнению с декабрем 2020 года рост цен по республике составил 2 процента. На алкогольные напитки и табачные изделия — 3,4 процента, продукты и безалкогольные напитки — 2,9 процента, непродовольственные товары — 0,8 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — 0,8 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов наблюдалось во всех регионах республики. Максимальный рост цен (3,3 процента) зафиксирован в Нарынской области.

Зарплаты растут в образовании

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 966 сомов.

В отличие от прошлого года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы искусства, развлечения и отдыха, а также строительства.

По итогам 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 358,53 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 785,43 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам января 2021 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $352,4 миллиона, что на 27,5 процента меньше показателя 2020-го. Экспорт — $97,5 миллиона (падение — на 11,5 процента), импорт — $254,9 миллиона (падение на 32,1 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $169,4 миллиона.

Роста ждем к лету

В Национальном банке Кыргызстана отметили, что наметившееся восстановление мировой экономики и положительное влияние государственных стимулирующих программ обусловили начало подъема экономик торговых партнеров Кыргызстана. Сохраняется предположение о восстановлении экономической активности в России и Казахстане к докоронавирусному уровню к середине-концу 2021 года.

«Восстановление экономической активности в России отразится на объеме поступлений денежных переводов в Кыргызстан. В 2021 году предполагается их рост переводов по сравнению с 2020 годом на уровне около 4,5 процента», — подчеркнули в Национальном банке.

Возобновление роста экономик торговых партнеров в 2021 году будет поддерживаться за счет восстановления цен на нефть и расширения государственных стимулирующих программ, что обусловит рост внешнего спроса и поддержит восстановление экономики Кыргызстана.

В 2021 году рост ВВП Кыргызстана ожидают на уровне около 6,2 процента относительно 2020 года.

По прогнозам Национального банка на положительную траекторию роста экономика страны выйдет только ко второй половине года. С учетом оценок развития внешней среды и внутренних условий в экономике страны инфляция ожидается на уровне 7 процентов. Но произойдет это только к концу года, а в ближайшие месяцы она будет держаться на уровне около 10 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186451/
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