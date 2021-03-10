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Экономика

Назначен новый страновой директор Азиатского банка развития в Кыргызстане

Азиатский банк развития (АБР) назначил Канокпан Лао-Арайа своим новым страновым директором в Кыргызстане. Об этом сообщается на сайте банка.

Канокпан Лао-Арайа возглавит операции АБР в Кыргызстане и будет осуществлять надзор за реализацией Стратегии партнерства АБР со страной на 2018-2022-е и бизнес-плана операций по стране на 2021-2023 годы. Оба документа направлены на поддержку роста и диверсификации экономики, улучшение доступа к государственным и социальным услугам и на эффективное использование регионального сотрудничества и интеграции.

«Я рада возглавить усилия АБР по поддержке целей развития Кыргызстана. Посредством инвестиций АБР и поддержки программ реформ мы продолжим помогать стране восстанавливаться после пандемии коронавирусной болезни (COVID-19), способствовать инклюзивному росту и улучшать доступ к государственным услугам в целях улучшения жизни людей по всей стране», — подчеркнула Канокпан Лао-Арайа.

В АБР отмечают, что у Канокпан Лао-Арайа более чем 25-летний опыт работы в области развития и экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Она пришла в АБР в 2001 году из Министерства финансов Таиланда и с тех пор занимала ряд более высоких должностей. В последнее время она была страновым директором представительства АБР в Бутане, где руководила операциями банка, включая реализацию поддержки АБР в отношении COVID-19.

Канокпан Лао-Арайа сменила на посту Кэндис МакДейган, которая назначена страновым директором представительства АБР в Азербайджане.

В 2020 году АБР предоставил Кыргызстану более $70 миллионов, включая $50 миллионов бюджетной поддержки и $20 миллионов в виде чрезвычайной помощи, чтобы помочь смягчить социальные и экономические последствия COVID-19 и укрепить сектор здравоохранения. С тех пор как Кыргызстан присоединился к АБР в 1994 году, банк предоставил республике около $1,4 миллиарда в виде грантов и кредитов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185870/
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