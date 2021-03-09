Кыргызско-Узбекский фонд развития. Как будет работать организация

Договоренность о создании Кыргызско-Узбекского фонда развития достигнута во время дружеского визита делегации КР в Узбекистан. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве экономики и финансов.

Предполагается, что территориально он будет находиться в Кыргызстане. Уставный капитал составит $50 миллионов.

Средства фонда будут направлены на кредитование инвестиционных проектов в ключевых отраслях промышленности и переработки. «Сейчас соглашение находится на стадии обсуждения. Возможно, по итогам визита Садыра Жапарова в Узбекистан будет принято окончательное решение», — рассказали в ведомстве.