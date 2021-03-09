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Экономика

Кыргызско-Узбекский фонд развития. Как будет работать организация

Договоренность о создании Кыргызско-Узбекского фонда развития достигнута во время дружеского визита делегации КР в Узбекистан. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве экономики и финансов.

Предполагается, что территориально он будет находиться в Кыргызстане. Уставный капитал составит $50 миллионов.

Средства фонда будут направлены на кредитование инвестиционных проектов в ключевых отраслях промышленности и переработки. «Сейчас соглашение находится на стадии обсуждения. Возможно, по итогам визита Садыра Жапарова в Узбекистан будет принято окончательное решение», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185847/
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