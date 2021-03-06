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Экономика

Кыргызстан занял 78-е место в Индексе экономической свободы 2021

Кыргызстан занял 78-е место в Индексе экономической свободы 2021 (Index of Economic Freedom 2021), составленном исследовательским фондом Heritage Foundation.

Рейтинг ежегодно составляют на основе расчетов по 10 основным категориям, учитывающим степень экономических и торговых свобод, инвестиционной открытости, вмешательства государства в экономику, фактор коррупции и прочих.

Уровень экономической свободы республики оценили в 63,7 балла из 100.

По сравнению с прошлым годом общий показатель вырос на 0,8 балла «в первую очередь из-за улучшения финансового положения». Соседями страны по рейтингу стали Кабо-Верде (77-е место) и Хорватия (79-е место).

Кыргызстан также занимает 13-е место среди 40 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а общий балл республики выше средних региональных и мировых показателей.

«Экономика Кыргызской Республики пятый год подряд входит в число умеренно свободных. Чтобы добиться большей экономической свободы, правительству придется действовать более решительно, чтобы бороться с постоянной и повальной коррупцией. Необходимы глубокие структурные и институциональные реформы для усиления защиты прав собственности, повышения эффективности судебной системы и сокращения чрезмерных государственных расходов», — отмечают авторы рейтинга.

Казахстан занимает 34-е место в индексе и относится к преимущественно свободным экономикам.

Таджикистан — 134-е (преимущественно несвободная экономика), Туркменистан — 167-е (репрессивная экономика).

Россия заняла 92-е место, Беларусь — 95-е, Армения — 32-е.

Первое место в рейтинге второй год подряд занял Сингапур с показателем 89,7 балла. В тройке лидеров оказались Новая Зеландия и Австралия. Последние строчки занимают Куба, Венесуэла и КНДР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185659/
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