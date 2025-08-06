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Общество

Кыргызстан набрал 26 баллов из 100 в рейтинге свободы Freedom House

Международная неправительственная организация Freedom House вновь включила Кыргызстан в число несвободных стран. Об этом говорится в ежегодном рейтинге «Свобода в мире — 2025».

Уровень свободы в КР оценили в 26 баллов из 100, политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 22 балла из 60.

С 2009-го Кыргызская Республика единственная из стран Центральной Азии входила в разряд частично свободных, но в 2021 году она пополнила ряды несвободных государств и с тех пор не может выйти из этой категории.

Казахстан набрал 23 балла из 100, Узбекистан — 12, Таджикистан — 5, Армения — 54, Россия — 12, Беларусь — 7.

Лидером рейтинга с максимально возможными 100 баллами стала Финляндия. Следом идут Новая Зеландия, Норвегия и Швеция (по 99 баллов).

Худшими по уровню свободы были признаны Туркменистан и Южный Судан (по одному баллу у каждой из стран).

В целом, как отмечают авторы доклада, в 2024 году уровень свободы в мире характеризовался снижением уже 19-й год подряд.

В 60 странах наблюдалось ухудшение ситуации с политическими правами и гражданскими свободами, и только в 34 странах наблюдалось улучшение.

Наибольшее снижение показателей за год зафиксировано в Сальвадоре, Гаити, Кувейте и Тунисе, в то время как наибольший рост зафиксирован в Бангладеш, Бутане, Шри-Ланке и Сирии.

В докладе утверждается, что ключевыми факторами, способствовавшими ухудшению ситуации с правами и свободами, были насилие и репрессии в отношении политических оппонентов во время выборов, продолжающиеся вооруженные конфликты и распространение авторитарных практик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338690/
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