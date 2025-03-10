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Общество

Кыргызстан занял 100-е место в «Глобальном индексе терроризма — 2025»

Институт экономики и мира (IEP) опубликовал ежегодный «Глобальный индекс терроризма — 2025» (Global Terrorism Index), в котором Кыргызстан занял 100-е место с нулевым показателем и был отнесен к категории стран с «отсутствием террористического воздействия».

По сравнению с прошлым годом республика улучшила свой результат на шесть позиций.

«Глобальный индекс терроризма» — это комплексное исследование, в котором анализируются последствия терроризма для 163 стран, охватывающих 99,7 процента населения мира.

Индекс измеряет уровень террористической активности внутри той или иной страны по количеству произошедших терактов, числу погибших и пострадавших, а также по уровню материального ущерба. Чем выше место в рейтинге, тем выше опасность терактов в данной стране.

Среди государств Центральной Азии странами с самым низким уровнем воздействием терроризма, помимо Кыргызстана, признали Казахстан и Туркменистан (100-е место и ноль баллов). Узбекистан занял 90-е место (0,233 балла), Таджикистан — 70-е (0,999 балла).

Россию, занявшую 16-е место в рейтинге, отнесли к категории стран с высоким уровнем воздействия терроризма. Беларусь и Азербайджан оказались на 90-м месте, Армения — на 79-м.

Первые строки в рейтинге занимают страны, в которых деятельность и угроза террористов наиболее высока. Самыми опасными в этом плане эксперты назвали Буркина-Фасо, Пакистан и Сирию.

В целом, как отмечают эксперты в докладе, терроризм по-прежнему остается постоянной глобальной угрозой, и 2024 год стал еще одним годом смены моделей и новых вызовов в связи с расширением географии распространения терроризма.

Количество стран, переживших хотя бы один террористический инцидент, увеличилось с 58 до 66 — это наибольшее количество затронутых стран с 2018 года.

В 2024 году впервые за семь лет число стран, где ситуация ухудшилась, превысило число стран с улучшением: в 45 странах возросло влияние терроризма, тогда как улучшения были зафиксированы только в 34 странах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322219/
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