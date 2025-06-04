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Общество

Кыргызстан занял 121-е место в рейтинге стран по стоимости жизни

В 2025 году Кыргызстан занял 121-е место из 139 в мировом рейтинге Numbeo по стоимости жизни.

Самая большая в мире база данных о городах и странах рассчитала индекс стоимости жизни и составила соответствующий рейтинг (Cost of Living Index by Country). Эксперты оценили, насколько дорого обходится жизнь в разных государствах.

При составлении рейтинга учитывалась стоимость товаров и услуг, включая аренду жилья, коммунальные услуги, еду, цены в ресторанах и покупательную способность местных жителей. Цифры сравнивались с уровнем жизни в Нью-Йорке (США). Рейтинг составлен таким образом, что в странах первой десятки жить дороже всего, а последней — дешевле.

Кыргызстан попал в группу государств с низкой стоимостью жизни с индексом, равным 25,4 пункта.

Узбекистан оказался на 127-м месте в рейтинге, Казахстан — на 114-м, Беларусь — на 123-м, Россия — на 132-м и Армения — на 63-м. Таджикистан и Туркменистан в рейтинге не представлены.

Самыми дорогими странами для жизни оказались Американские Виргинские острова, Швейцария, Исландия, Багамы и Сингапур, а самыми дешевыми — Афганистан, Индия, Египет, Ливия и Пакистан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331458/
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