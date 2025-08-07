Индекс деловой активности в Кыргызстане стал выше, чем в США. Об этом сообщает Гарантийный фонд, который опубликовал результаты второго исследования PMI — индекса, отражающего текущее состояние экономики.

Уточняется, что исследование проводилось с 17 марта по 14 апреля 2025 года при поддержке Министерства финансов.

PMI страны составил 60,9. Это внушительный показатель. Значение выше 50 говорит о росте экономики, ниже — о спаде. В США, к слову, индекс в аналогичный период был ниже.

В исследовании приняли участие 969 компаний, работающих в разных отраслях и во всех областях республики:

66 процентов — малый бизнес;

27 процентов — средний;

7 процентов — крупный.

Высокий показатель объясняется активностью в сельском хозяйстве, торговле и услугах, а также улучшением финансовых условий на фоне господдержки и инвестиционных программ.

Первое исследование проводилось в октябре 2024-го.

PMI (Purchasing Managers’ Index) — индекс деловой активности, или индекс менеджеров по закупкам. Это опросный индикатор, который отражает деловую активность в непроизводственной сфере экономики (торговля, транспорт, финансы, образование, здравоохранение, туризм и так далее). Он показывает, насколько активно работает сектор услуг — растет или замедляется.

Некоторые показатели, по которым рассчитывается PMI: объем новых заказов, объемы производства, объемы поставок продукции, занятость на рынке труда, закупочные цены, запасы.

Индекс представляет собой число от 0 до 100. Значение выше 50 означает расширение или рост экономической активности по сравнению с предыдущим месяцем, значение ниже 50 указывает на сокращение, а значение 50 — на отсутствие изменений.