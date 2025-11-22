13:05
Кыргызстан вошел в топ-100 глобального инновационного индекса

Кыргызстан вошел в топ-100 глобального инновационного индекса (GII). Такие данные содержатся в отчете Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Уточняется, что в текущем году КР занимает в рейтинге 96-е место из 139 стран. В регионе Центральной и Южной Азии страна оказалась на 6-м месте.

КР демонстрирует прогресс в области человеческого капитала, образования и устойчивой экономики, занимая 5-е место по расходам на образование, 11-е место по международной мобильности студентов высших учебных заведений и 14-е место по использованию низкоуглеродной энергии и по кредитам от микрофинансовых организаций.

При этом Кыргызстан сталкивается со значительными вызовами в промышленной и технологической сферах, занимая лишь 138-е место по внедрению стандартов ISO 14001 (международный стандарт, устанавливающий требования к системам экологического менеджмента), 136-е место по ISO 9001 (стандартизация качества), 110-е место в высокотехнологичном производстве и 108-е место по диверсификации внутренней промышленности.
