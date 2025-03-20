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Общество

Кыргызстан занял 146-е место в Глобальном индексе мягкой силы — 2025

Кыргызстан поднялся на две позиции в Глобальном индексе мягкой силы — 2025 (Global Soft Power Index 2025), заняв 146-е место с 28,8 балла. Данный рейтинг шесть лет подряд составляет консалтинговая организация Brand Finance.

Индекс показывает способность страны оказывать влияние на международное сообщество посредством убеждения и привлекательности, а не принуждения (жесткой силы). Иными словами, мягкая сила — уровень положительной репутации государства на международной арене, который формирует желание других стран добровольно выстраивать партнерские отношения с этим государством.

Индекс составлен на основе опроса более 170 тысяч человек из более чем 100 стран, чтобы оценить восприятие в мире 193 государств. Каждую страну оценивали по 55 различным показателям, включая такие как бизнес и торговля, медиа и коммуникации, культура и наследие, образование и наука, люди и ценности, международные отношения, управление, устойчивое развитие, влияние и репутация.

У Кыргызстана следующие показатели в индексе:

Наибольший рост за год был отмечен в категории «Образование и наука» (+21) и «Люди и ценности» (+10). Кыргызстан ухудшил позиции по таким показателям, как «Устойчивое развитие» (-9) и «Медиа и коммуникации» (-8).

Первое место в рейтинге занимают США. Второе и третье — Китай и Великобритания. Россия расположилась на 16-м месте, Украина — на 46-м. Беларусь оказалась на 80-й строчке рейтинга.

Таджикистан на 141-м месте, Узбекистан занял 99-е место, Казахстан — 87-е, Туркменистан — 134-е.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323451/
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