Чиновники считают, что в последнем месяце цены в Кыргызстане стабилизировались

«В последний месяц цены в Кыргызстане стабилизировались. Большого роста не зафиксировано», — заявил сегодня на пресс-конференции директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.

По его словам, цена на муку первого сорта за последние 30 дней не изменилась и составляет 32,6 сома. Мука второго сорта подорожала на 40 тыйынов — до 25,5 сома. Макароны при этом подешевели за месяц на 1 сом, или почти на 2 процента. Сливочное масло подешевело на 1 процент.

«Отмечается снижение цен на крупы. Яйца подешевели на 3 сома и стоят сейчас в среднем по республике 100 сомов. Мясо за последний год подорожало, но за последний месяц цены установились. Сильного роста нет. Например, цены на баранину не изменились, свинина подорожала на 1,5 сома, говядина — на 1 процент», — рассказал Шухрат Сабиров.