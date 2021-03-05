Кыргызстан сам производит только 15 процентов растительного масла

По растительному маслу предприятия Кыргызстана обеспечивают потребность на 15 процентов, остальное импортируется. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.

По его словам, половину потребности в сахаре и яйцах, а также значительную часть пшеницы и муки тоже приходится завозить. Поэтому Кыргызстан зависит от цен на товары у соседей, на мировых рынках и от курса валюты.

«Основной причиной повышения цен является девальвация валюты. За год курс сома снизился на 21 процент к доллару. Импортеры заключают договоры и контракты в долларах. В этой же валюте и оплачивают товары. Курс валюты напрямую повлиял на цены», — отметил Шухрат Сабиров.