В 2020 году за необоснованное повышение цен выписано штрафов на 287 тысяч сомов

В прошлом году по итогам проверок необоснованного повышения цен выписаны штрафы 36 субъектам бизнеса на 287 тысяч сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.

По его словам, в прошлом году из-за резкого подорожания продуктов правительство 13 марта 2020 года ввело госрегулирование цен на 11 видов продуктов питания сроком на 90 дней. В течение этого времени Госантимонополия устанавливала максимальные розничные цены и проводила мониторинг соблюдения правил совместно с Финансовой полицией и Налоговой службой.

«В результате рейдов выявлено более 400 нарушений, выписано более 360 предписаний. В ГСБЭП передано более 30 дел для досудебного производства. В результате в весенне-летние месяцы был обеспечен не такой высокий рост цен, а по некоторым позициям они снизились», — рассказал Шухрат Сабиров.

При этом он подчеркнул, что по закону государство вмешивается в процесс регулирования цен только в исключительных случаях, при резком росте. В остальное время они определяются на основе спроса и предложения.