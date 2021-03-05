16:27
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Экономика

Больше всего за последний год подорожали картофель и растительное масло

За последний год цены на картофель выросли на 70 процентов, а на растительное масло — на 64 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.

По его словам, сахар подорожал на 57 процентов, мясо — от 20 до 40 процентов, яйца — на 34 процента. В последние два месяца также зафиксирован рост цен на ГСМ.

«Отмечу, цены выросли не за месяц. Рост происходил постепенно, в течение 12-13 месяцев. Ежемесячный рост составлял от 3 до 5-6 процентов. При этом постановлением правительства № 242 утверждены правила проведения мониторинга цен на социально значимые товары. В нем указано, что госрегулирование вводится при росте цен на отдельные товары на 20 и более процентов в течение месяца», — отметил Шухрат Сабиров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185528/
просмотров: 1261
Версия для печати
Материалы по теме
Прожить на 5 тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на ярмарку и изучил цены
В Бишкеке продолжается рост цен на отдельные виды продуктов
Чиновники считают, что в последнем месяце цены в Кыргызстане стабилизировались
Кыргызстан сам производит только 15 процентов растительного масла
В 2020 году за необоснованное повышение цен выписано штрафов на 287 тысяч сомов
Дефицит бензина и рост цен. Депутат призвал правительство начать уже работать
В Кыргызстане могут ввести госрегулирование цен на растительное масло и сахар
За год сахар подорожал почти на 19 сомов
Рост цен на продукты питания. Премьер раскритиковал работу Госантимонополии
Мясо в Кыргызстане продолжает дорожать. Самые высокие цены на него в Оше
Популярные новости
Коллектив &laquo;Кумтора&raquo; обратился с&nbsp;открытым письмом к&nbsp;президенту Кыргызстана Коллектив «Кумтора» обратился с открытым письмом к президенту Кыргызстана
Деньги от&nbsp;&laquo;Кумтора&raquo;. Миллионы долларов потратили не&nbsp;по&nbsp;назначению Деньги от «Кумтора». Миллионы долларов потратили не по назначению
Новым главой &laquo;Кыргызалтына&raquo; стал Маратбек Чолпонкулов Новым главой «Кыргызалтына» стал Маратбек Чолпонкулов
В&nbsp;Бишкеке продолжается рост цен на&nbsp;отдельные виды продуктов В Бишкеке продолжается рост цен на отдельные виды продуктов
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль