Больше всего за последний год подорожали картофель и растительное масло

За последний год цены на картофель выросли на 70 процентов, а на растительное масло — на 64 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.

По его словам, сахар подорожал на 57 процентов, мясо — от 20 до 40 процентов, яйца — на 34 процента. В последние два месяца также зафиксирован рост цен на ГСМ.

«Отмечу, цены выросли не за месяц. Рост происходил постепенно, в течение 12-13 месяцев. Ежемесячный рост составлял от 3 до 5-6 процентов. При этом постановлением правительства № 242 утверждены правила проведения мониторинга цен на социально значимые товары. В нем указано, что госрегулирование вводится при росте цен на отдельные товары на 20 и более процентов в течение месяца», — отметил Шухрат Сабиров.